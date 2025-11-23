Ledobták az oroszok a pusztító FAB-3000-et: hatalmas pusztítás maradt utána

Egyelőre még nem sikerült Oroszországnak elfoglalnia Mirnohrádot Donyeck megyében, viszont továbbra is súlyos csapásokkal ostromolják a települést.

Az orosz erők a mintegy három tonnás siklóbombával igyekeznek lezárni az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb csatáját. Mirnohrád gyakorlatilag teljesen körül van zárva, az ukrán források is arról számolna be, hogy már csak egyetlen útvonal vezet ki a városból. A háborút megelőzően még mintegy 50 ezer fős lakosságú település megszerzése kiemelten fontos lehet – a szomszédos Pokrovszkkal együtt – Moszkvának, mivel ez

2023 óta nem látott sikert jelentene az oroszoknak a háborúban.

A FAB-3000 siklóbombák hatalmas pusztítást végeznek, ahogy az a felvételen is látható:

A FAB-3000 még a szovjet korszakban kifejlesztett bomba, amit Moszkva nagy mennyiségben gyártott. Az ukrajnai háborúval ezek előkerültek a raktárakból és a háborús események tapasztalatai alapján olyan fejlesztéseket kapott, amelyekkel megnőtt a hatótávolsága és a pontossága, az orosz légierő egyik legfontosabb fegyverévé vált. Rendszeresen használják a frontvonal közeli célpontok elleni csapásméréshez, mivel a hatalmas detonáció során gyakorlatilag teljesen megsemmisül a lebombázott pont.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images