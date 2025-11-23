Egyre több részlet derül ki a béketervről: Ukrajna mégis megkaphatja Amerika egyik legjobb fegyverét

Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának biztonsági garanciaként, amennyiben békemegállapodás születik a konfliktusban.

A The Washington Post névtelen forrásokra hivatkozva közölte, hogy az amerikai tisztviselők szerint a Trump-adminisztráció által javasolt tervben az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák még nem elég meggyőzőek. Donald Trump elnök megfontolás alatt tartja az ukrán hadsereg engedélyezett maximális létszámának növelését, vagy a korlátozás teljes eltörlését. Emellett

a háború utáni elrettentés megerősítése érdekében Tomahawk rakéták szállítását is fontolgatják, amennyiben békemegállapodás születik.

A lap forrásai szerint a rakéták szállítása alternatívát jelentene az európai katonai erők ukrajnai telepítésére, amit Oroszország ellenez. Washington úgy véli, Kijev nem használná ezeket a rakétákat megelőző csapásra Oroszország ellen, mivel ezzel elveszítené az Egyesült Államok és Európa támogatását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images