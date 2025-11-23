  • Megjelenítés
Egyre több részlet derül ki a béketervről: Ukrajna mégis megkaphatja Amerika egyik legjobb fegyverét
Globál

Egyre több részlet derül ki a béketervről: Ukrajna mégis megkaphatja Amerika egyik legjobb fegyverét

Portfolio
Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának biztonsági garanciaként, amennyiben békemegállapodás születik a konfliktusban.

A The Washington Post névtelen forrásokra hivatkozva közölte, hogy az amerikai tisztviselők szerint a Trump-adminisztráció által javasolt tervben az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák még nem elég meggyőzőek. Donald Trump elnök megfontolás alatt tartja az ukrán hadsereg engedélyezett maximális létszámának növelését, vagy a korlátozás teljes eltörlését. Emellett

a háború utáni elrettentés megerősítése érdekében Tomahawk rakéták szállítását is fontolgatják, amennyiben békemegállapodás születik.

A lap forrásai szerint a rakéták szállítása alternatívát jelentene az európai katonai erők ukrajnai telepítésére, amit Oroszország ellenez. Washington úgy véli, Kijev nem használná ezeket a rakétákat megelőző csapásra Oroszország ellen, mivel ezzel elveszítené az Egyesült Államok és Európa támogatását.

Kapcsolódó cikkünk

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Brutális járvány jöhet - Magyarországon is megjelentek az első jelek
Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility