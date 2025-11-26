Több lakóház lángol a világ egyik pénzügyi központjában: rengeteg az áldozat

November 26-án, szerdán kora délután hatalmas tűz ütött ki Hongkongban, a Tai Po kerületben található Wang Fuk Court lakókomplexumban. A BBC szerint a halálos áldozatok között egy tűzoltó is van.
A lángok a komplexum nyolc tömbjét érintették.
Eddig 13 ember vesztette életét, 28-an megsérültek. Közülük hatan súlyos állapotban kerültek kórházba. A több épületből álló lakótelepen mintegy 2 000 lakás és 4 600 lakó található.
A hatóságok a tüzet a legmagasabb, ötös riasztási fokozatba sorolták. A helyszínen 737 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, egyikük azonban a kórházban elhunyt, miután súlyos, az arcát érintő égési sérüléseket szenvedett.
Az első bejelentés helyi idő szerint 14:51-kor érkezett. 15:00-ra megkezdődött az evakuálás. Hongkong Belügyminisztériuma több közösségi központot nyitott ideiglenes menedékként, és néhány iskola is befogadja az érintetteket. A rendőrség legalább 13, az épületekben rekedt emberről kapott bejelentést.
A Közlekedési Minisztérium közölte, hogy több utat lezártak, és több mint 30 buszjárat útvonalát módosították. A hatóságok szerint a közúti helyzetet valós időben, folyamatosan figyelik. A hatóságok százakat helyeztek el ideiglenes menedékekben, és átmeneti lakóegységeket osztanak ki azoknak, akiknek költözniük kellett.
Ötös szintű tűzre utoljára 17 éve, 2008-ban került sor Hongkongban: akkor a Mong Kok negyed Cornwall Court épületében csaptak fel a lángok, és négyen vesztették életüket.
Frissítés:
A BBC esti beszámolója alapján a halálos áldozatok száma 36-ra emelkedett, 279 eltűnt személyt pedig keresnek a tűzoltók.
John Lee, Hongkong kormányzatának vezetője közölte, hogy a tűz megfékezése folyamatban van. Három épületnél már nem látszanak lángok. A tűzoltók és a mentők éjszaka is dolgoznak. Az este korábbi szakaszában egy csecsemőt és egy idős nőt is kimentettek az egyik érintett épületből.
Eközben megkezdődött a tűz okainak vizsgálata. A hatóságok szerint a terjedés sebessége "szokatlan" volt. A keletkezés időpontjában felújítás zajlott a lakóépület-együttesben, amelyet bambuszállványzat vett körül. Az eddigi információk szerint a tűz az épületek felújítása miatt felállított bambuszállványzat és a védőháló meggyulladása miatt keletkezett. Helyiek korábban panaszkodtak arra, hogy a munkások a helyszínen dohányoznak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
