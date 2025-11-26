Fontos figyelmeztetés érkezett: sejtszinten károsítja a DNS-t a dohányzás

Sejtszinten károsítja az egész szervezetet a dohányzás - figyelmeztet a Semmelwies Egyetem legfrissebb kutatásában. A dohányfüst ugyanis úgy pusztítja a sejtek DNS-ét, hogy közben kedvez a rák kialakulásának is.

Míg az egészséges sejtek képtelenek megvédeni magukat a füst alkotóelemei által okozott károsodástól, addig a rákos sejtek ellenállóbbá válnak

- jelentette ki Torzsa Péter, a SOTE tanszékvezetője.

A betegség ráadásul genetikailag öröklődik,

így például dohányzó nagyszülők esetén növekszik az asztma előfordulásának esélye az unokáknál - figyelmeztetnek a szakértők. A híradónak nyilatkozó tüdőgyógyász szerint egyértelmű tévhit az is, hogy az elektromos cigarettának és a hevített dohánytermékeknek ne lennének káros hatásai.

A hevített dohánytermékek ugyanolyan krónikus és akut gyulladást okozhatnak a légutakban, mint a hagyományos cigaretta, azaz ugyanúgy emelik a tüdőrák kockázatát

- mondta el Bogos Krisztina, az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöke.

