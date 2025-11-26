Váratlan fordulat: az amerikai haditengerészet feladja a kulcsfontosságú hadihajó projektjét, súlyos krízis a háttérben

A haditengerészet kilép a Constellation osztályú fregattprogramból, hogy az új, gyorsabban megépíthető hadihajó-osztályokra összpontosítson

– jelentette be John Phelan haditengerészeti miniszter kedden a közösségi médiában.

A wisconsini Fincantieri Marinette Marine hajóépítő céggel kötött megállapodás értelmében összesen hat darab hadihajót terveztek megépíteni, de a folyamatos késések és más problémák miatt végül úgy döntöttek, hogy az építés alatt álló két darab átadása után nem készülnek újabbak.

Átalakítjuk a haditengerészet flottájának építési módját. Ma bejelenthetem, hogy az első nyilvános lépés egy stratégiai elmozdulás a Constellation osztályú fregattprogramtól

– tette hozzá Phelan, valamit hozzátette, hogy erre a haditengerészet és az ipari partnerek jutottak.

A program lemondása ugyanakkor komoly problémát jelez az Egyesült Államokban, mivel régóta fontos cél a haditengerészet modernizálása. Az egyik tisztségviselő szerint „a döntésnek az egyik kulcsfontosságú tényezője a flotta gyorsabb bővítésének szükségessége, hogy megfelelhessen a holnap fenyegetéseinek.” Kiemelte, hogy a döntés célja, hogy nagyobb számban, gyorsabban megépíthető hajók felé fordulnának. Ezen felül a Pentagon átalakítja beszerzési rendszerét, hogy hangsúlyozza a sebességet.

A gyorsaság most a szervezőelvünk. A sürgősség érzése túlságosan elhalványult, és amikor megnézzük, mivel nézünk szembe, vissza kell szereznünk

– jelentette ki Pete Hegseth védelmi miniszter még november 7-én egy beszédében. Egyes jelentések szerint a haditengerészetnek 73 kis felszíni harci járműre lenne szüksége.

A kérdéses projektet még 2020-ban ítélte a védelmi minisztérium a Michigan-tó partján álló gyárnak, azonban még mindig csak 12 százalékos a készültségi szint. Az üzem az ütem felgyorsításán dolgozik, ezen kívül más megrendeléseik is vannak. Az egyelőre még kérdéses, hogy az eredetileg megszavazott összeggel és annak már elköltött részével pontosan mi lesz.

A bejelentés – úgy tűnhet –, hogy az amerikai belátást erősíti, valójában azonban

sokkal inkább az Egyesült Államok hajógyártási iparának válságát mutatja.

A nyugati nagyhatalomban az utóbbi évtizedekben folyamatosan épült le az iparág, csökkent a szakképzett munkaerő, miközben a legnagyobb rivális, Kína folyamatosan erősített ezen a téren, és mára a világ legnagyobb hajógyártójává vált. Nem véletlen, hogy a kínai haditengerészet több hajóval bír, mint az amerikai, bár a merülőtonnában és tűzerőben még elmarad az Egyesült Államoktól. Washington az elmúlt években egyre nyitottabbá vált, hogy a súlyos krízist két szövetségese, Dél-Korea és Japán hajógyártó kapacitásának kiaknázása jelentheti.

Címlapkép forrása: US. Navy via Getty Images