Barancsik a múlt héten kiszivárgott amerikai és európai béketerveket kommentálta: ezek korlátoznák az ukrán haderő (békeidőben) fenntartott méretét, 600 vagy 800 ezer főre. Azt nem tudni, hogy a terv legújabb változatában, melyet elvileg Ukrajna el is fogadott, milyen módon szerepel ez a korlátozás, van-e benne ilyen egyáltalán.

Engedje meg, hogy emlékeztessem arra, hogy az ukrán haderő mérete a különleges művelet kezdete előtt 250-280 ezer fő volt. Honnan jött ez a 600 ezer, 800 ezres szám? Ez a jelenlegi harcoló állomány létszáma, benne a mozgósított civilekkel. Miért is maradjon ez?”

- vetette fel a kérdést az orosz elemző.

Azt mondja: 2022 elején, amikor Oroszország és Ukrajna elkezdett tárgyalni Isztambulban, az ukrán haderő méretét 85 ezer főben, 342 tankban, 1000 páncélozott járműben, 150 lövegben és körülbelül 100 rakétasorozatvetőben korlátozták. Barancsik állítása szerint ezt Ukrajna el is fogadta.

A 600-800 ezres szám bőven átlépi az orosz vörös vonalakat és teljesen ellentétes a demilitarizáció céljával”

– fogalmazott.

Végül megvádolta Ukrajnát azzal, hogy arra akarnak használni egy ekkora hadsereget, hogy 2030-ban megtámadják Oroszországot.

2022-ben világosan ragaszkodtunk a 85 ezerhez. Ezt a kitételt bele kell írni a végső megállapodásba. Ha ez nem történik meg, a szándékunkkal ellentétes dolog lesz az eredmény, Ukrajna militarizálva lesz, a hadseregük háromszor akkora lesz, mint a konfliktus előtt volt”

– mondta.

Címlapkép forrása: Nikoletta Stoyanova/Getty Images