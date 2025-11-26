  • Megjelenítés
Megdőlt az ukrajnai béketerv egyik legfontosabb pontja: valójában nem is lehetett szó semmiféle korlátozásról
Megdőlt az ukrajnai béketerv egyik legfontosabb pontja: valójában nem is lehetett szó semmiféle korlátozásról

Andrij Hnatov altábornagy, az ukrajnai tárgyalóbizottság egyik kevésbé ismert tagja, most néhány részletet elárult a megbeszéléseken elhangzottakról – számolt be a Kyiv Post.

A magas rangú katonai parancsnok részt vett a Genfben és az Abu-Dzabiban tartott megbeszéléseken is. Elmondta, hogy szerinte Ukrajna egyáltalán nem tett jelentős engedményeket Oroszország számára, valamint azt is

cáfolta, hogy bármelyik beszélgetés során szó lett volna az ukrán hadsereg létszámának korlátozásáról.

Hangsúlyozta, hogy Kijev nem fogadna el olyan tervet, ami korlátozná a képességeit egy esetleges orosz invázióval szemben.

Ezek a mondatok ellentmondanak azoknak a híreknek, melyek szerint a nyugati hatalmak arra köteleznék a kelet-európai országot, hogy 800 ezer főben korlátozza a fegyveres erőinek maximum létszámát. A 45 éves Hnatov az ukrán hadsereg legfelsőbb vezetését vezeti a vezérkari állományban. Részt vett a november 23-i tanácskozáson, majd nem sokkal később az Egyesült Arab Emírségekbe is utazott. Az altábornagy azt viszont valóban elismerte, hogy a beszélgetés folyamán téma volt, hogy mekkora haderő lehet képes ellenállni az orosz nyomásnak. Ugyanakkor szerinte nem volt erről konkrét javaslat, és Kijev sem fogadott el semmiféle korlátozást.

[A genfi ​​tárgyalások] nem Ukrajna fegyveres erőinek csökkentéséről szóltak. A fegyveres erők békeidőben elfoglalt méretével kapcsolatos nézetekről. Ez egy nagyon vitatható téma

– mondta.

A megjegyzések egyben rávilágítanak arra is, hogy a felek még messze vannak a tényleges megállapodástól, mivel részletekben nem azonos az álláspont.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

