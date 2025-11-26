Ursula von der Leyen megkongatta a vészharangot: ha ezt elfogadjuk, újabb háborúk törhetnek ki Európában

Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban az európai törvényhozóknak kijelentette, hogy Oroszország „nem mutat valódi hajlandóságot a konfliktus befejezésére”, és továbbra is a jaltai konferencia óta változatlan gondolkodásmódban működik.

Egyértelművé kell tennünk, hogy nem lehet egyoldalúan feldarabolni egy szuverén európai nemzetet, és hogy a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Ha ma legitimáljuk és formalizáljuk a határok aláásását, holnap újabb háborúk előtt nyitjuk meg az ajtót, és ezt nem engedhetjük meg

- hangsúlyozta.

Az Egyesült Államok továbbra is a konfliktus lezárását sürgeti. Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff várhatóan a jövő hét elején találkozik Vlagyimir Putyinnal Moszkvában, míg Dan Driscoll amerikai hadügyi államtitkár az ukrán féllel egyeztet.

Von der Leyen üdvözölte Trump béketeremtési erőfeszítéseit, amelyeket „kiindulópontnak” nevezett, de egyértelművé tette, hogy Európának számos aggálya van az eredeti 28 pontos amerikai-orosz tervben felvázolt részletekkel kapcsolatban. Az ukrán fél szerint azóta néhány maximalista, Oroszország-barát követelést eltávolítottak, és az amerikai elnök elhalasztotta a hálaadáshoz kötött csütörtöki határidőt, mivel alig látszik előrelépés a kulcsfontosságú vitás kérdésekben.

A helyzetet volatilisnek és veszélyesnek nevezve Von der Leyen kijelentette, hogy „lehetőséget lát a valódi előrelépésre”, hozzátéve:

Eddig nem láttunk jeleket Oroszország részéről, hogy valóban hajlandó lenne befejezni ezt a konfliktust. Ezért fenn kell tartanunk a nyomást Oroszországra.

