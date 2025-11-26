Szinte a semmiből robbant be az ukrajnai béketárgyalások kulcsszereplője: rajta múlhat, hogy alakulnak a megbeszélések

Dan Driscoll, az Egyesült Államok hadseregének államtitkára eredetileg csak az ukrán drónhasználat tanulmányozására utazott a háború sújtotta országba, ám végül Donald Trump elnök megbízásából az orosz-ukrán béketárgyalások egyik kulcsszereplőjévé vált. Egy magas rangú amerikai tisztviselő a Military Times-nak elmondta, hogy Driscoll a véletlenek összjátéka folytán került a tárgyalócsapatba, mivel már eleve tervben volt ukrajnai látogatása. Az államtitkár

személyesen adta át a Trump-adminisztráció 28 pontos béketerv-javaslatát Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek Kijevben.

A diplomáciai folyamat részeként Driscoll Genfben az ukrán delegációval tárgyalt Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff fehér házi megbízott társaságában, majd Abu-Dzabiba utazott az orosz féllel való egyeztetésre. Trump kérésére a közeljövőben ismét Kijevbe látogat.

A tárgyalások jól haladnak és optimisták maradunk

- nyilatkozta Jeff Tolbert alezredes, Driscoll szóvivője. A Trump-adminisztráció szerint a „hadsereg a hadsereggel” megbeszélési dinamika segíthet az államtitkárnak jó kapcsolatot kialakítani mind Kijev, mind Moszkva képviselőivel.

A 38 éves Driscoll, akit februárban iktattak be a valaha volt legfiatalabb amerikai hadseregért felelős államtitkárnak, korábban lovassági szakaszparancsnokként szolgált a 10. hegyi hadosztályban és 2009-ben Irakban teljesített szolgálatot. Aktív szolgálatát követően a Yale jogi karán tanult, ahol megismerkedett a jelenlegi alelnökkel, J. D. Vance-szel. Trump elnök, aki gyakran „drónos fickóként” emlegeti Driscollt, elégedettnek tűnik az államtitkár eddigi erőfeszítéseivel.

A csapatom hatalmas előrelépést tett a háború befejezése érdekében

- írta Trump a Truth Social platformon, hozzátéve, hogy Steve Witkoff különmegbízott Putyinnal fog találkozni Moszkvában, míg az amerikai államtitkár az ukránokkal folytat tárgyalásokat.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images