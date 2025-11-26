  • Megjelenítés
Hatalmas magyar hitelkérelem kapott támogatást
Hatalmas magyar hitelkérelem kapott támogatást

1000 kilométernyi vasúti pálya felújítása kezdődhet meg Lázár János építésügyi miniszter szerda esti tájékoztatása szerint, miután az EIB jóváhagyta a magyar hitelkérelmet.

A következő bő 1 évben közel 800 milliárd forintnyi értékben valósulhatnak meg olyan vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek, amelyek jók a magyar embereknek, de jók az európai gazdaságnak is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Dániel

