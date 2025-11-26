Ülésezett és döntött a kormány: kamatstop meghosszabbítva

A Kormány 364/2025. (XI. 26.) Korm. rendelete a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról címet viselő kormánydöntés felvezetőjében ez szerepel: figyelemmel a családokra nehezedő gazdasági nyomásra, szükséges a családok teherviselő képessége mentén a terhek csökkentése.

Az Orbán Viktor által jegyzett rendelet első paragrafusa így szól: "a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló

782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „2025. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2026. június 30-ig” szöveg lép.

A rendelet csütörtökön hatályba is lép.

A kamatstop időbeli hatályáról szóló bővebb elemzésünk két héttel ezelőtt jelent meg és itt olvasható:

Mivel jár a hosszabbítás?

Ebben a cikkünkben már rámutattunk arra, hogy hiába támadták meg egyes bankok az Alkotmánybíróságon a kamatstop intézményét, nyolcadik alkalommal is meghosszabbítja a kormány a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre vonatkozó intézkedést. A lépés hatása, hogy jelentős törlesztőrészlet-emelkedéstől óvja meg a lakáscélú, illetve szabad felhasználású jelzáloghitellel rendelkezők egy részét.

Az intézkedés megszüntetése mintegy 50-60 milliárd forintos éves többletterhet jelentene fél év alatt a jelenlegi referenciakamat-szintek mellett az érintett háztartásoknak.

A kamatstop intézkedés a legutóbb nyilvánosságra hozott, 2024 végi adatok szerint 286 ezer családot érint, 1200 milliárd forintnyi hitelösszegben.

Elnevezésével ellentétben kamatstop nem a kamatokra, hanem a referenciakamatokra húzott sapkát, amire a bankok a változatlan kamatfelárat felszámítják.

Címlapkép: Ülésezik a kormány november 26-án. Forrása: Orbán Viktor Facebook oldala.