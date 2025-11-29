Megtörte a csendet Zelenszkij jobbkeze a bukás után: „becsületes ember vagyok, a frontvonalon megtaláltok”

Andrij Jermak ukrán kabinetfőnök – aki egészen tegnapig Ukrajna második legbefolyásosabb vezetője volt -, este nyújtotta be lemondását, miután az ukrán NABU és SAPO házkutatást hajtott végre nála.

A New York Post azt írja: lemondása után röviddel levelet kaptak Jermaktól, aki elnézést kért azért, mert nem fog innentől fogva hívásokat fogadni, mert elmegy a frontra harcolni.

A frontra megyek és készen állok mindenféle megtorlásra. Becsületes és rendes ember vagyok”

- írta Jermak, aki konkrétumokat nem közölt arról, milyen módon tervez csatlakozni az ukrán haderőhöz, ha tervez ilyet.

Jermak azt írja: az orosz invázió kezdete óta segíti Ukrajnát, mindig országát szolgálta és semmilyen korrupciós sémában nem vett részt.

Undorít a szemét, amit ellenem irányítottak, még inkább undorít az, hogy semmi támogatást nem kapok azoktól az emberektől, akik tudják az igazságot”

– írja Jermak.

Azt írja, Zelenszkij elnöknek mindennek ellenére „nem akar problémákat okozni.”

Talán újra találkozunk. Éljen Ukrajna”

– írja Jermak.

