  • Megjelenítés
Megtörte a csendet Zelenszkij jobbkeze a bukás után: „becsületes ember vagyok, a frontvonalon megtaláltok”
Globál

Megtörte a csendet Zelenszkij jobbkeze a bukás után: „becsületes ember vagyok, a frontvonalon megtaláltok”

Portfolio
Levelet küldött röviddel bukása után a New York Post-nak Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke, melyben minden ellene megfogalmazott vádat tagad és bejelenti: elmegy a frontvonalra harcolni.

Andrij Jermak ukrán kabinetfőnök – aki egészen tegnapig Ukrajna második legbefolyásosabb vezetője volt -, este nyújtotta be lemondását, miután az ukrán NABU és SAPO házkutatást hajtott végre nála.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas csapás érte az ukrán elnöki hivatalt: belebukott a botrányba Zelenszkij jobbkeze

A New York Post azt írja: lemondása után röviddel levelet kaptak Jermaktól, aki elnézést kért azért, mert nem fog innentől fogva hívásokat fogadni, mert elmegy a frontra harcolni.

A frontra megyek és készen állok mindenféle megtorlásra. Becsületes és rendes ember vagyok”

- írta Jermak, aki konkrétumokat nem közölt arról, milyen módon tervez csatlakozni az ukrán haderőhöz, ha tervez ilyet.

Még több Globál

Vészhelyzetet hirdettek ki egy európai országban: 30 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet

Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

Legyőzték a legendás Gripen vadászgépet: egyértelmű fölényt szerzett a rivális repülő

Jermak azt írja: az orosz invázió kezdete óta segíti Ukrajnát, mindig országát szolgálta és semmilyen korrupciós sémában nem vett részt.

Undorít a szemét, amit ellenem irányítottak, még inkább undorít az, hogy semmi támogatást nem kapok azoktól az emberektől, akik tudják az igazságot”

– írja Jermak.

Azt írja, Zelenszkij elnöknek mindennek ellenére „nem akar problémákat okozni.”

Talán újra találkozunk. Éljen Ukrajna”

– írja Jermak.

Kapcsolódó cikkünk

Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Még a tervezők is megrémültek attól a rendszertől, amit létrehoztak - Mi az a "Halott Kéz", amellyel Oroszország egyre gyakrabban fenyegeti az Egyesült Államokat?
Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton
Lemondott Zelenszkij jobbkeze, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility