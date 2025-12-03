  • Megjelenítés
Keményen visszavágott Trump héjája, kioktatta XIV. Leó pápát:
Keményen visszavágott Trump héjája, kioktatta XIV. Leó pápát: "kérem a Szentatyát, hogy álljon a történelem jó oldalára!"

Lindsey Graham republikánus szenátor tegnap az X-en reagált XIV. Leó pápa azon kijelentésére, hogy Venezuelával szemben a háború helyett szerinte "jobb lenne inkább dialógust keresni, talán nyomást gyakorolni, mondjuk gazdasági nyomást".

A katonai erő alkalmazására vonatkozó hiteles fenyegetés nélkül semmi sem változik Venezuelában. Maduro esetében lejáróban van a beszélgetés ideje. Eljött az idő a cselekvésre, hogy véget vessünk a terror uralmának Venezuelában

- szólított fel a beavatkozáspárti külpolitikai nézeteiről ismert dél-karolinai szenátor a közösségi oldalán.

Lindsey Graham ezután közvetlenül a katolikus egyház első Egyesült Államokban született fejéhez, XIV. Leó pápához fordult:

Arra kérem a Szentatyát, hogy álljon a történelem jó oldalára, amikor arról van szó, hogy Maduro terroruralmának a venezuelai nép, az Egyesült Államok és a térség más országai felett véget kell vetni.

A republikánus politikus ezután úgy fogalmazott, hogy "katonai erő alkalmazására csak akkor lenne szükség Maduro eltávolításához, ha ő ragaszkodik ahhoz, hogy továbbra is egy narkoterrorista állam illegitim vezetője maradjon."

Ellopta a választásokat, együttműködik olyan terrorista csoportokkal, mint a Hezbollah, egy hírhedt drogkartell élén áll, és több százezer illegális bevándorlóval árasztotta el országunkat

- sorolta Graham, hogy szerinte miért lenne érdemes akár katonai erővel megbuktatni a venezuelai vezető rezsimjét.

A dél-karolinai politikus a bejegyzését azzal zárta, hogy Donald Trumptól idézett, azaz hogy Maduro esetében

"választhatjuk a könnyebbik vagy a nehezebb utat".

Arra kérem a Szentatyát, hogy idejét és energiáját arra fordítsa, hogy rábeszélje Madurót: válassza a könnyű utat — mindenki érdekében

- fűzte hozzá Lindsey Graham, erőteljesen visszaszólva XIV. Leó pápának, aki diplomáciai megoldást vagy gazdasági szankciókat sürgetett a nyílt háborúval szemben.

