Keményen visszavágott Trump héjája, kioktatta XIV. Leó pápát: "kérem a Szentatyát, hogy álljon a történelem jó oldalára!"

A katonai erő alkalmazására vonatkozó hiteles fenyegetés nélkül semmi sem változik Venezuelában. Maduro esetében lejáróban van a beszélgetés ideje. Eljött az idő a cselekvésre, hogy véget vessünk a terror uralmának Venezuelában

- szólított fel a beavatkozáspárti külpolitikai nézeteiről ismert dél-karolinai szenátor a közösségi oldalán.

Without a credible threat of the use of military force, nothing changes in Venezuela. When it comes to Maduro, the time for talking is closing. The time for action to end this reign of terror in Venezuela is upon us.I would urge the Holy Father to be on the right side of… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) December 2, 2025

Lindsey Graham ezután közvetlenül a katolikus egyház első Egyesült Államokban született fejéhez, XIV. Leó pápához fordult:

Arra kérem a Szentatyát, hogy álljon a történelem jó oldalára, amikor arról van szó, hogy Maduro terroruralmának a venezuelai nép, az Egyesült Államok és a térség más országai felett véget kell vetni.

A republikánus politikus ezután úgy fogalmazott, hogy "katonai erő alkalmazására csak akkor lenne szükség Maduro eltávolításához, ha ő ragaszkodik ahhoz, hogy továbbra is egy narkoterrorista állam illegitim vezetője maradjon."

Ellopta a választásokat, együttműködik olyan terrorista csoportokkal, mint a Hezbollah, egy hírhedt drogkartell élén áll, és több százezer illegális bevándorlóval árasztotta el országunkat

- sorolta Graham, hogy szerinte miért lenne érdemes akár katonai erővel megbuktatni a venezuelai vezető rezsimjét.

A dél-karolinai politikus a bejegyzését azzal zárta, hogy Donald Trumptól idézett, azaz hogy Maduro esetében

"választhatjuk a könnyebbik vagy a nehezebb utat".

Arra kérem a Szentatyát, hogy idejét és energiáját arra fordítsa, hogy rábeszélje Madurót: válassza a könnyű utat — mindenki érdekében

- fűzte hozzá Lindsey Graham, erőteljesen visszaszólva XIV. Leó pápának, aki diplomáciai megoldást vagy gazdasági szankciókat sürgetett a nyílt háborúval szemben.

