Fontos kereskedelmi tárgyalásokat jelentett be Donald Trump
Fontos kereskedelmi tárgyalásokat jelentett be Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy még aznap kereskedelmi tárgyalásokat folytat kanadai és mexikói partnerével, de ennél több részletet nem osztott meg.

A FIFA-világbajnokság washingtoni sorsolása előtt Trump az újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy mindkét vezetővel kiváló a viszonya.

Az eseményről készült felvételeken az is látható, amint az elnök a sorsolás szünetében Mark Carney kanadai miniszterelnökkel beszélget.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

