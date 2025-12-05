Putyin új részleteket árult el a maratoni béketárgyalásról: „Elegem van!”

Már elegem van ebből [a találkozóból] – öt óra! De szükséges volt

– mondta el a beszélgetésen az orosz államfő, hogy milyen volt a béketárgyalás Steve Witkoff, amerikai különmegbízottal, és Jared Kushnerrel, Trump elnök vejével. A tárgyalások hosszát egyébként azzal magyarázta, hogy az összes vitás pontot alaposan át kellett beszélni.

Az orosz elnök viccelődve beszélt a tárgyaláson a saját helyzetéről:

És egyedül vagyok. El tudják képzelni, milyen felháborító?

– fogalmazta meg.

Az Egyesült Államok tárgyalódelegációja maratoni megbeszélést tartott, ám az eddig kiszivárgott információk alapján nem sikerült megállapodást kötni. Putyin továbbra sem hajlandó engedni a legfontosabb kérdéseket illetően, ez pedig Kijev számára elfogadhatatlan a megállapodáshoz.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images