A tárca szerint a csoportos csapás célpontjai az ukrán közlekedési infrastruktúrának, valamint üzemanyag- és energiaiparának a hadsereget kiszolgáló létesítményei voltak, valamint egy nagy hatótávolságú támadó pilóta nélküli repülőgépeket gyártó vállalat.
Az indoklás szerint a támadás válasz volt az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán "terrortámadásokra".
A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, mintegy 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel egy katonai reptér infrastruktúráját, valamint üzemanyag-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, 16 páncélozott harcjárművet, két önjáró és egy vontatott 155 milliméteres tarackot, két irányított légibombát, négy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 172 repülőgép típusú drónt.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást.
Szergej Sztepasin, az orosz jogászszövetség elnöke, volt miniszterelnök, a TASZSZ hírügynökségnek kijelentette, hogy
az orosz bűnüldöző szervek, a nürnbergi per mintájára, már dolgoznak az ukrán "neonácik" elleni bírósági eljárás előkészítésén,
egyebek között a kurszki régióban elkövetett bűncselekmények miatt. Hozzátette, hogy korai lenne még a tárgyalás helyszínéről beszélni. "Először fejezzük be a különleges műveletet, utána gondolkodjunk el ezen" - mondta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Zelenszkij megüzente: még több légvédelmi rendszert és rakétát kér Ukrajna
"A fontossági sorrend világos"- írta az ukrán elnök.
A nürnbergi pert emlegetve jelentették be újabb települések elfoglalását az oroszok
Az ukrán "neonácik" elleni bírósági eljárás előkészítésén dolgoznak.
Kereskedelmi korlátozásokkal fenyegette meg Kínát Franciaország
Macron elnök ellenintézkedéseket helyezett kilátásba.
Orbán Viktor a NATO második legerősebb országába utazott
Az aktuális regionális és globális kérdésekről is tárgyalnak Erdogannal.
Időjárás: egyre hidegebb lesz a jövő héten
Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható.
Nagy bejelentést tett Netanjahu a Gázai övezet jövőjéről
Jó a párbeszéd a német kancellárral.
Véget ér a Fed szigorítása: új korszak jön a részvény- és devizapiacokon?
Csapi Vivien és Nagy Attila Zoltán cikke.
Brüsszel durva csapást mérne Magyarországra - Szijjártó Péter azonnal bírósághoz fordul a döntés után
Még a jövő héten sor kerülhet a szavazásra.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!