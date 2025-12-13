  • Megjelenítés
FONOS Wambach: A magyar gazdaságban a legtöbb területen aggasztó a helyzet
Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton
Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Portfolio
Ukrajna a béke irányába tett lépések a hét második felében, bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával.Később ezt letagadták, és arról beszéltek, hogy ez csak egy lehetőség, amit meg kellene vitatni. Közben Donald Trump amerikai elnöknek fogy a türelme. Pénteken az ukrán haderő jelentős ellentámadást hajtott végre Kupjanszknál: a várost - ukrán források szerint - szinte teljesen bekerítették. Az éjjel két ‍ember halt meg az éjszaka egy ukrán dróncsapásban az oroszországi Szaratov ‍városban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett

Dróntámadások szombat hajnalban

Roman Busargin regionális kormányzó szombaton a Telegramon közzétett közleményében azt mondta, hogy a két ember meghalt, és meg nem határozott számú sebesült is van a város egyik lakóháza elleni támadásban.

A Volga folyó mentén, az ukrán határtól mintegy 625 kilométerre fekvő Szaratovot az elmúlt években többször támadták drónok, amelyek a helyi olajfinomítót és a közeli ‍légibázist vették célba.

Az orosz védelmi minisztérium külön közölte, hogy az éjszaka folyamán 41 drónt lőttek le, amelyek közül 28-at a szaratovi régió felett.

Beszámolónkat a pénteki eseményekről itt olvashatja.

