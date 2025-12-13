Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Dróntámadások szombat hajnalban

Roman Busargin regionális kormányzó szombaton a Telegramon közzétett közleményében azt mondta, hogy a két ember meghalt, és meg nem határozott számú sebesült is van a város egyik lakóháza elleni támadásban.

A Volga folyó mentén, az ukrán határtól mintegy 625 kilométerre fekvő Szaratovot az elmúlt években többször támadták drónok, amelyek a helyi olajfinomítót és a közeli ‍légibázist vették célba.

Az orosz védelmi minisztérium külön közölte, hogy az éjszaka folyamán 41 drónt lőttek le, amelyek közül 28-at a szaratovi régió felett.

