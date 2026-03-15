Itt a fordulat a Barátság vezetéknél: Ukrajna vallott a javításról, eddig nem ismert részleteket közöltek

A Naftogaz és az ukrán külügyminisztérium közös tájékoztatóján a diplomaták részletes műszaki információkat kaptak a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrájának állapotáról.

Emellett helyszíni felvételeket is láthattak a támadás okozta fizikai károkról, a rendszer működését érintő hatásokról, valamint a helyreállításhoz szükséges lépésekről.

Szerhij Koreckij, a Naftogaz igazgatótanácsának elnöke hangsúlyozta: a január 27-i támadás jelentős károkat okozott, az infrastruktúra helyreállítása pedig rendkívül összetett technológiai folyamat.

A Czepek Gábor energiaügyi államtitkár vezette, március 11-én Ukrajnába érkezett magyar küldöttséget nem engedték be a Barátság vezeték sérült szakaszához. Így a delegáció nem tudta személyesen felmérni az infrastruktúra állapotát. A magyar szakemberek azonban részt vettek a Naftogaz és a külügyminisztérium tájékoztatóján, ahol fényképeket és videófelvételeket mutattak be nekik a vezetékről. Orbán Viktor a küldöttség hazatérése után úgy nyilatkozott, hogy a magyar tisztviselőknek sikerült mozgásra bírniuk az ukrán felet.

Orbán Viktor korábban műholdfelvételeket tett közzé a Barátság vezetékről, amelyek szerinte "azt bizonyították, hogy a vezeték nem sérült meg". Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre úgy reagált: a műholdról nem látni a csövet, mivel az a föld alatt húzódik.

A Financial Times felidézi: több európai ország és az Európai Bizottság is kérte Kijevet, hogy engedélyezze a Barátság vezeték megtekintését.

Ezzel bizonyíthatták volna, hogy Ukrajna valóban törekszik az olajtranzit újraindítására, a kérést azonban elutasították.

Zelenszkij korábban a Barátság vezeték helyreállítása ellen foglalt állást, mondván: orosz olajról van szó, miközben Oroszország háborút visel Ukrajna ellen. Ugyanakkor elismerte, hogy az Európai Unió Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelének folyósítása a vezeték helyreállítása nélkül blokkolva maradhat. Az ukrán elnök szerint a Barátság vezetéket másfél hónapon belül helyre lehetne állítani.

Kijevre nagy nyomás nehezedik, miután Ukrajna hivatalosan is közölte, hogy a tranzit leállt a Barátság vezetéken az infrastrukturális létesítmény elleni orosz csapás hatására. Magyarország és Szlovákia, amelyek kőolajellátásuk túlnyomó részét ezen a vezetéken keresztül biztosítják, válaszul leállították a gázolajszállításokat Ukrajnába. Ezt az exportot csak a kőolajvezeték helyreállítása után hajlandók újraindítani.

