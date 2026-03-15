Összefognak az északi országok, Oroszországot tekintik a legnagyobb fenyegetésnek

Oroszország jelenti a legnagyobb fizikai biztonsági fenyegetést az Északi-sarkvidék térségében - jelentette ki Mark Carney kanadai miniszterelnök (címlapképünkön) vasárnap, az észak-európai országok vezetőivel folytatott oslói találkozója után. Hangsúlyozta, hogy a sarkvidéki térség stratégiai jelentősége növekszik, ezért a biztonsági kockázatok kezeléséhez szorosabb együttműködésre van szükség.

A csúcstalálkozón Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Kanada vezetői vettek részt. A részt vevő országok közös nyilatkozatban közölték, hogy a jövőben szorosabb együttműködésben

megerősítik katonai ipari termelésüket, a kollektív védelem, a biztonság és a társadalmi ellenálló képesség növelése érdekében.

Carney hozzátette, hogy folytatják együttműködésüket ezen a területen az Egyesült Államokkal is. A hat ország egyúttal megerősítette: továbbra is gazdasági, civil, katonai és humanitárius támogatást nyújtanak Ukrajnának.

Petteri Orpo finn miniszterelnök a találkozón kijelentette:

Finnország nem törekszik arra, hogy nukleáris fegyvereket telepítsenek a területére.

Hozzátette, hogy ezzel az állásponttal Helsinki a többi északi ország gyakorlatához igazodik. Alexander Stubb finn elnök pénteken szintén úgy nyilatkozott: a NATO-tag Finnország békeidőben nem tervezi atomfegyverek befogadását.

A nemzetközi helyzet alakulásáról Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök azt mondta: az Irán körüli háborús helyzet eszkalálódni látszik, miközben a katonai kampány céljai és tervei nem tűnnek világosnak.

Kijelentette, hogy

az északi térségében Oroszország mellett hosszabb távon Kínával is fenyegetésként számolnak.

A találkozón szóba került Grönland kérdése is. Mette Frederiksen dán miniszterelnök kijelentette: nagyon hálás Kanadának a támogatásért az Egyesült Államok részéről érkező "elfogadhatatlan nyomással" szemben.

