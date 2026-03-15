Összefognak az északi országok, Oroszországot tekintik a legnagyobb fenyegetésnek

A csúcstalálkozón Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Kanada vezetői vettek részt. A részt vevő országok közös nyilatkozatban közölték, hogy a jövőben szorosabb együttműködésben
megerősítik katonai ipari termelésüket, a kollektív védelem, a biztonság és a társadalmi ellenálló képesség növelése érdekében.
Carney hozzátette, hogy folytatják együttműködésüket ezen a területen az Egyesült Államokkal is. A hat ország egyúttal megerősítette: továbbra is gazdasági, civil, katonai és humanitárius támogatást nyújtanak Ukrajnának.
Petteri Orpo finn miniszterelnök a találkozón kijelentette:
Finnország nem törekszik arra, hogy nukleáris fegyvereket telepítsenek a területére.
Hozzátette, hogy ezzel az állásponttal Helsinki a többi északi ország gyakorlatához igazodik. Alexander Stubb finn elnök pénteken szintén úgy nyilatkozott: a NATO-tag Finnország békeidőben nem tervezi atomfegyverek befogadását.
A nemzetközi helyzet alakulásáról Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök azt mondta: az Irán körüli háborús helyzet eszkalálódni látszik, miközben a katonai kampány céljai és tervei nem tűnnek világosnak.
Kijelentette, hogy
az északi térségében Oroszország mellett hosszabb távon Kínával is fenyegetésként számolnak.
A találkozón szóba került Grönland kérdése is. Mette Frederiksen dán miniszterelnök kijelentette: nagyon hálás Kanadának a támogatásért az Egyesült Államok részéről érkező "elfogadhatatlan nyomással" szemben.
