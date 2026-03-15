  • Megjelenítés
Összefognak az északi országok, Oroszországot tekintik a legnagyobb fenyegetésnek
Globál

MTI
Oroszország jelenti a legnagyobb fizikai biztonsági fenyegetést az Északi-sarkvidék térségében - jelentette ki Mark Carney kanadai miniszterelnök (címlapképünkön) vasárnap, az észak-európai országok vezetőivel folytatott oslói találkozója után. Hangsúlyozta, hogy a sarkvidéki térség stratégiai jelentősége növekszik, ezért a biztonsági kockázatok kezeléséhez szorosabb együttműködésre van szükség.

A csúcstalálkozón Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Kanada vezetői vettek részt. A részt vevő országok közös nyilatkozatban közölték, hogy a jövőben szorosabb együttműködésben

megerősítik katonai ipari termelésüket, a kollektív védelem, a biztonság és a társadalmi ellenálló képesség növelése érdekében.

Carney hozzátette, hogy folytatják együttműködésüket ezen a területen az Egyesült Államokkal is. A hat ország egyúttal megerősítette: továbbra is gazdasági, civil, katonai és humanitárius támogatást nyújtanak Ukrajnának.

Petteri Orpo finn miniszterelnök a találkozón kijelentette:

Még több Globál

Finnország nem törekszik arra, hogy nukleáris fegyvereket telepítsenek a területére.

Hozzátette, hogy ezzel az állásponttal Helsinki a többi északi ország gyakorlatához igazodik. Alexander Stubb finn elnök pénteken szintén úgy nyilatkozott: a NATO-tag Finnország békeidőben nem tervezi atomfegyverek befogadását.

A nemzetközi helyzet alakulásáról Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök azt mondta: az Irán körüli háborús helyzet eszkalálódni látszik, miközben a katonai kampány céljai és tervei nem tűnnek világosnak.

Kijelentette, hogy

az északi térségében Oroszország mellett hosszabb távon Kínával is fenyegetésként számolnak.

A találkozón szóba került Grönland kérdése is. Mette Frederiksen dán miniszterelnök kijelentette: nagyon hálás Kanadának a támogatásért az Egyesült Államok részéről érkező "elfogadhatatlan nyomással" szemben.

Címlapkép forrása: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility