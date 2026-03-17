FONTOS Bod Péter Ákos: új olajsokk fenyeget, Magyarország nagy árat fizethet
Kongatják a vészharangot: valójában tehetetlen Amerika a Hormuzi-szorosban
A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) főtitkára szerint a haditengerészeti kíséretek sem garantálják a kereskedelmi hajók biztonságát a Hormuzi-szorosban - írta a Financial Times.

Arsenio Dominguez, az IMO panamai főtitkára a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy

a katonai kíséret „csökkenti a kockázatot, de nem szünteti meg”.

Kiemelte, hogy ez nem jelent „hosszú távú vagy fenntartható megoldást” a szoros újbóli megnyitására. A kereskedelmi hajók és a tengerészek továbbra is veszélyben vannak. Irán a harcok kitörése óta legalább 18 hajót támadott meg az Öböl térségében. Az ország új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei pedig „lezártnak” nyilvánította a szorost.

A szoros földrajzi adottságai különösen megnehezítik a védelmet. Bár a legszűkebb pontján 33 kilométer széles, a mélyvízi hajózóutak együttes szélessége mindössze két tengeri mérföld, azaz nagyjából 4 kilométer. Az iráni oldalon hegyek magasodnak, amelyek kedvező pozíciót biztosítanak a támadóknak, így

Súlyos vita alakult ki a NATO és Amerika között, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Súlyos kéréssel fordult Donald Trump a keleti szuperhatalomhoz

szinte figyelmeztetés nélkül csaphatnak le a hajókra.

Donald Trump amerikai elnök korábban megígérte, hogy az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosít a kereskedelmi hajóknak az olajszállítások újraindítása érdekében, ám eddig nem történt érdemi lépés. Trump a Financial Timesnak adott hétfői interjújában „nagyon rossz jövővel” fenyegette meg a NATO-t, ha az európai szövetségesek nem csatlakoznak az amerikai erőfeszítésekhez. Azt is közölte, hogy elhalasztja a tervezett csúcstalálkozót Kínával, amennyiben Peking nem nyújt segítséget. Ezt azzal indokolta, hogy Európa és Kína sokkal jobban függ a Perzsa-öbölből származó olajtól, mint az Egyesült Államok.

Az IMO vezetője komoly aggodalmát fejezte ki az Öbölben rekedt hajók ellátási helyzete miatt is. Az élelmiszer-, víz- és üzemanyagkészletek fogyóban vannak, a kikötőkhöz való hozzáférés pedig korlátozott, mivel maguk a kikötői létesítmények is célponttá váltak. A szervezet arra kérte a hajózási társaságokat, hogy mérjék fel a fedélzeti készleteiket. Erre azért van szükség, hogy a segélyszállítmányokat a legrászorultabb hajókhoz tudják irányítani.

A brit tengerészeti hajózásbiztonsági szervezet (UKMTO) adatai alapján március 2. és 14. között mindössze 47 teher- és tartályhajó haladt át a szoroson. Ezek egy része George Prokopiou milliárdos hajótulajdonos flottájához tartozik, amelyek közül kettő Indiába szállít olajat. Dominguez felszólította a hajóüzemeltetőket, hogy

egyelőre ne hajózzanak a térségben, és ne tegyék ki veszélynek a tengerészeket, sem pedig a hajókat.

Kiemelte, hogy előbb a helyzet enyhülésére van szükség. Az IMO szerdán és csütörtökön rendkívüli tanácsülést tart az öböl menti hajózási kockázatokról és a konfliktus mérséklésének lehetőségeiről.

Címlapkép forrása: Imtiyaz Shaikh/Anadolu via Getty Images

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Parlamenti választás és piaci reakciók

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Tovább gyűrűzik a botrány a Barátság kőolajvezeték körül, teljes kudarcba fulladnak a béketárgyalások - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Kimondták, amit senki sem akart hallani: egyre több ország látja úgy, hogy csak az atomfegyver védheti meg őket
