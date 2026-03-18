Becsapódtak a rakéták, súlyos károkat okoztak: lángokban áll a világ legnagyobb gázközpontja - Mi lesz így az energiaárakkal?
Irán rakétacsapást mért Katar legfontosabb cseppfolyósított földgáz (LNG) feldolgozó központjára, Ras Laffanra, súlyos károkat okozva az ipari komplexumban. A világ második legnagyobb LNG-exportőre válaszul kiutasította Irán katonai attaséit. A hírre tovább szárnyaltak a gáz- és olajárak, ugyanis ez alapján kijelenthető: az irán és USA közti konfliktus új szintre lépett, már az energiatermelő kapacitások és így a kínálat is veszélyben van.
Vállalati Energiamenedzsment 2026
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

A katari állami energiavállalat, a QatarEnergy szerdán közölte, hogy az iráni rakétacsapások "kiterjedt károkat" okoztak a fővárostól, Dohától mintegy 80 kilométerre északra fekvő Ras Laffan ipari központban. A vállalat szerint a tűz megfékezésére azonnal veszélyhelyzeti egységeket vezényeltek a helyszínre. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés, minden dolgozót sikerült elszámolni.

Katar belügyminisztériuma megerősítette a Reuters hírügynökség szerint, hogy a tüzet előzetesen sikerült megfékezni.

A Ras Laffan komplexum az ország LNG-feldolgozásának központja, ahol több nemzetközi energiaipari vállalat is jelen van.

A Laffan finomító elsősorban kondenzátumot dolgoz fel, amelyből többek között repülőgép-üzemanyagot és más kőolajtermékeket állít elő. Azt is fontos megemlíteni, hogy Ras Laffan Industrial City (Katar) a világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) exportáló és termelő központja. A központ évente körülbelül 77 millió tonna LNG-t bocsát ki, ami a globális LNG-kínálat mintegy 20%-át teszi ki.

A katari külügyminisztérium Irán biztonsági és katonai attaséit persona non gratának nyilvánította, és felszólította őket, hogy 24 órán belül hagyják el az országot. A tárca a támadást a nemzeti biztonságot érő "közvetlen fenyegetésnek" minősítette, és Iránt "felelőtlen magatartással" vádolta.

Az iráni állami média korábban arról számolt be, hogy Teherán evakuálási figyelmeztetést adott ki több szaúd-arábiai, emirátusi és katari olaj- és gázipari létesítményre – köztük a Ras Laffan finomítóra is –, jelezve, hogy azokat "a következő órákban" csapás érheti. A fenyegetés nyomán a Ras Laffan LNG-üzemeire evakuálási utasítást adtak ki.

Saul Kavonic, az ausztrál MST Marquee kutatási vezetője szerint

a Ras Laffan elleni támadások "tartós globális gázhiányt okozhatnak".

Ugyanakkor szerinte ez nem gyakorol majd érdemi nyomást a Trump-kormányzatra, mivel az Egyesült Államok gazdaságilag profitál a magas globális gázárakból.

Az olajpiac is ideges

Az olaj és az európai földgáz ára megugrott, miután Irán támadást hajtott végre egy jelentős LNG-lelőhely ellen Katarban - írja a Bloomberg hírügynökség.

A Brent árfolyama is 9 napos csúcsra emelkedett.

brent olaj árfolyama

A Bloomberg hírügynökség kitért arra is, hogy az európai gáz ára 6%-kal ugrott meg az ICE Futures Europe adatai szerint.

A korábbi figyelmeztetések indították el a gáz árfolyamának emelkedését, az amerikai nyersolaj pedig a támadás hírére a kereskedés utáni kereskedésben is tovább emelkedett.

A konfliktus energiapiaci következményei új szintre léptek

A Ras Laffan telephely azok között volt, amelyeket Irán korábban megnevezett a régió energiatermelő eszközeinek listáján, amelyeket célba vehet válaszul az upstream ipar elleni támadásokra. A Bloomberg megállapítja: a legújabb lépés további eszkalációt jelent, mivel a konfliktus terjed, mostanra már nemcsak a szállítási folyamatokat (Hormuzi-szoros), hanem a jövőbeni termelés kilátásait is veszélyezteti a háború, a sérült infrastruktúra miatt.

A mai eseményeknek volt közvetlen előzménye. Szerdán Teherán a régió finomítói, petrolkémiai és földgázlelőhelyei ellen közelgő megtorlásra figyelmeztetett, miután saját hatalmas South Pars gázmezőjét és a kapcsolódó eszközöket megtámadták.

Az áremelkedések arra utalnak, hogy a kereskedők beárazzák a termelés lassabb újraindításának kockázatát a konfliktus befejezése után – mondta Tom Marzec-Manser, a Wood Mackenzie Ltd. európai gáz- és LNG-igazgatója, aki hozzátette: a termelés károsodásának lehetősége most megnőtt. "Még a Hormuzi-szoros újranyitása után is lényegesen tovább tarthat, mire a szállítások normalizálódnak" - tette hozzá.

Egy, az ügyhöz közel álló személy szerint a Szaúdi Aramco elővigyázatosságból kiüríti a Szamref és Jubail létesítményeket, miután Irán közzétette a listát. Néhány más, Irán által azonosított helyszínt is evakuáltak, köztük az Al Hosn gázlelőhelyet, valamint a Mesaieed petrolkémiai komplexumát, az ügyhöz közel álló különálló források szerint. Az Al Hosn az Egyesült Arab Emírségek Shah mezőjét üzemeltető vállalat korábbi neve. Az Adnoc már leállította a Shah-i műveleteket, miután a mezőt hétfő este drónok támadták meg, ami tüzet okozott.

A Reuters hírügynökség egy másik beszámolójában azt is megemlíti, hogy Irán rakétákat lőtt Szaúd-Arábiára is. Szaúd-Arábia azt közölte korábban, hogy elfogott és megsemmisített négy ballisztikus rakétát, amelyeket szerdán indítottak Rijád felé, valamint egy dróntámadási kísérletet egy gázlétesítmény ellen az ország keleti részén.

Mindezek alapján kijelenthető:

a szerdán fokozódó eszkaláció azzal fenyeget, hogy súlyosbítja a globális energiaellátás példátlan zavarát.

Nagyon úgy tűnik, hogy ebben az ügyben Donald Trump amerikai elnök nem lesz érinthetetlen. Az Egyesült Államokban a dízel ára már most is meghaladta az 5 dollárt gallononként, először a 2022-es inflációs hullám óta, amely aláásta elődje, Joe Biden támogatottságát. Nem véletlen, hogy J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke szerdán azt mondta, hogy a Trump-adminisztráció a következő 24-48 órában "néhány dolgot" bejelent a gázárak emelkedésének kezelése érdekében.

Címlapkép: A cseppfolyósított földgázt (LNG) előállító létesítmény látképe Katar Ras Laffan ipari városában. Forrása: Stringer/picture alliance via Getty Images

