Megérkeztek a részletek a pusztító támadásról: akár öt évig is eltarthat a javítás

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

Szaad al-Kaabi csütörtökön elmondta, hogy Katar

14 LNG-gyártósorából kettő sérült meg a példátlan támadásokban.



Emellett a két földgáz-folyadék átalakító (GTL) létesítmény egyike is károkat szenvedett. A javítási munkálatok idejére évi 12,8 millió tonna LNG-kapacitás esik ki a termelésből.

Ami a legsúlyosabb, hogy a helyreállítás háromtól akár öt évig is eltarthat - tették hozzá.

A QatarEnergy hangsúlyozta: könnyen előfordulhat az a helyzet, hogy

vis maiorra hivatkoza fel kell mondania több hosszú távú szerződését is.

(A rövid távú szerződéseket korábban hasonló indoklás alapján már felmondták).

Ezek a megállapodások Olaszországba, Belgiumba, Dél-Koreába és Kínába irányuló LNG-szállításokat fednek le, és akár öt évre is szólhatnak.

A támadás következményei messze túlmutatnak az LNG-szektoron. A katari gázkondenzátum-export mintegy 24 százalékkal csökken, míg a cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) kivitele 13 százalékkal esik vissza. Emellett a héliumtermelés 14 százalékkal, a nafta- és kénexport pedig egyaránt 6 százalékkal mérséklődik.

A károk az amerikai ExxonMobilt is érintik, mivel az olajipari óriásvállalat a két sérült cseppfolyósító sorban 34, illetve 30 százalékos részesedéssel rendelkezik. A megrongálódott egységek építési költsége korábban mintegy 26 milliárd dollárt tett ki.

Bár a szerda esti támadás hírére az európai gáztőzsde 30 százalékos pluszban nyitott, a mostani bejelentésre egyelőre nem igazán reagált az árjegyzés, jelenleg 61 euró/MWh-n áll.

Kora reggel egészen 73 euró/MWh-ig elszaladt a gázár.

Címlapkép forrása: Getty Images