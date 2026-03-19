Az utolsó háború: Irán mindent egy lapra tesz fel, amihez robbanófejes ütőkártyája is van

Immár több mint három hete zajlik az iráni háború, de a deeszkalációnak semmi jele. Sőt: az amerikai és izraeli vezetés az elmúlt egy hétben több olyan csapást mért a Perzsa-államra, amely korábban még vörös vonalnak számított. Az iráni olaj- és gázinfrastruktúra elleni támadások olyan reakciót váltottak ki, amelybe az egész világgazdaság beleremeghet. Ebben a helyzetben a szemben álló felek már csak egy kérdésre keresik a választ: kinek fáj jobban?

Az iráni vezetés többször úgy írta le a mostani konfliktust, mint az "utolsó háborút", amely pontot tesz a 47 éve húzódó amerikai fenyegetésekre. A rezsim ugyanis azt érezheti, hogy sarokba szorult (ami talán nem meglepő azok után, hogy három hét alatt 2 vezetőjét is elvesztette) és ebben a helyzetben nincs hova hátrálni, ha túl akar élni.

Ahogy azt a háború kitörésének pillanatában megírtuk, egy minden-mindegy helyzetben a Perzsa állam nem csak a Hormuzi-szoroshoz nyúlhat, hanem a környező energetikai infrastruktúra célzott és direkt megtizedelése is az étlapon lehet. Az elején még úgy tűnt, hogy ennek tudatában az Egyesült Államok és Izrael pár vörös vonalat meghagyott magának: ezek azok az iráni gáz- és olajinfrastruktúrák, amelyek életben tartják a 93 milliós ország gazdaságát, és egyúttal stabil alapot adnak egy háború utáni újraépítéshez.

Az elmúlt egy hétben azonban

Izrael március 10-én legalább öt olajipari létesítményt robbantott fel Teherán mellett, ami miatt az iráni fővárosban lakók apokaliptikus reggelre ébredhettek, az égő olajdepók füstje teljesen belepte az eget, amiből később fekete eső hullott.

Március 14-én Amerika megtámadta az iráni olajexport szempontjából kulcsfontosságú Kharg-szigetet. Bár a támadás csak a szigeten található katonai létesítményeket érintette, és az olajinfrastruktúrát érintetlenül hagyta. Ráadásul Trump később belengette, hogy nem tartja kizártnak a partraszállást sem.

Mire kicsit fellélegezhetett volna a piac, március 18-án Izrael újabb súlyos csapást mért az iráni Dél-Parsz gázmezőre, amely a katari oldalt is számításba véve a világ legnagyobb önmagában álló gázkitermelő helye.

De a sornak nincs vége, hiszen Irán egyből jelezte, hogy a támadás nem marad megválaszolatlanul. Még aznap éjjel ballisztikus rakétákkal támadta a környező arab államok energetikai létesítményeit, mint például a globális LNG-ellátásban kulcsfontosságú katari Ras Laffan telephelyet.

A MINTÁZATBÓL EGYÉRTELMŰEN KITŰNIK, HOGY A vörös vonalak elmosódni látszanak, SŐT: A BIKAVIADALOKBAN LÁTOTT VÖRÖS POSZTÓRA KEZDenek HASONLÍTANI.

Mire mutat rá a tegnapi Ras Laffan-i eset?

Bár a háború elején is érte már támadás a Perzsa-öbölben található országok energetikai létesítményeit, ha jóhiszeműek vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek nem célzott esetek voltak, hanem az általános ellencsapások részei. Ezzel szemben a szerda esti iráni válasz szintlépés volt: nem csak számosságában, hanem a megvalósításában is. A környező arab államok LNG- és olajinfrastruktúrájának kulcsfontosságú elemeit célozta, méghozzá nagyon pontosan. (Az orosz műholdfelvételek nagyban hozzájárulhatnak az iráni sikerekhez).

Ez azért nagy probléma, mert míg a Hormuzi-szorost pillanatok alatt újra lehet nyitni, ha megállapodás születne a háborúzó felek között, addig

az energetikai infrastruktúrában keletkezett károk hosszú hónapokra ellehetetleníthetik a termelést.

A Ras Laffan elleni támadás jól megmutatta, hogy milyen mekkora problémát lehet okozni pillanatok alatt. A katari létesítmény több nagyon "érzékeny" és drága technológián alapul.

Az egyik ilyen fő berendezéscsoport a "kompresszor vonat" , amely onnan kapta a nevét, hogy egy szoros sorban összekapcsolt rendszerről van szó. Képzeljünk el egy hatalmas hűtőszekrényt, ahol a hűtést nem egy apró motor, hanem Boeing-hajtóművekhez hasonló méretű gázturbinák által hajtott kompresszorok végzik. Ezek a gépek hatalmas nyomáson keringetik a hűtőközegeket (például propánt vagy vegyes hűtőközeget), amelyek elvonják a hőt a földgáztól.

A másik GTL (Gas-to-Liquid) üzem, amelynek működése még ennél is komplexebb. Itt nem csupán lehűtik a gázt, hanem kémiailag alakítják át folyékony üzemanyaggá, ami lehetővé teszi, hogy a földgáz közvetlenül beilleszthető legyen a hagyományos olajtermék-piacokba.

Ha ezek megsérülnek, az súlyos probléma a teljes üzemre nézve.

QatarEnergy Statement on Missile Attacks on its LNG FacilitiesIn addition to the previous attack on Ras Laffan Industrial City on Wednesday 18 March 2026 that resulted in extensive damage to the Pearl GTL (Gas-to-Liquids) facility, QatarEnergy confirms that in the early hours… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 19, 2026

A szerda esti műholdfelvételek és a QatarEnergy közleménye alapján úgy néz ki, hogy az iráni ballisztikus rakétázás több ilyen egységet is eltalálhatott. Ezeket a berendezéseket általában nem sorozatgyártásban állítják elő, minden egyes elem egyedi tervezésű, a helyi gázösszetételhez és éghajlati viszonyokhoz igazítva.

Ha a támadás során súlyosan megsérült és cserélni kell, akkor a gyártási idő kritikus pont:

egy új egység a legyártástól az üzembehelyezésig még ideális esetben is minimum 12 hónapot vesz igénybe.

Ha a fő hőcserélő is megsérül, a kiesés még hosszabb lehet, mivel ezeknek a hatalmas, speciális ötvözetű "tornyoknak" a gyártására világszerte csak néhány üzem képes.

Ráadásul nem olcsó móka: egyetlen egység is könnyen elérheti az 500 millió és 1,5 milliárd dollár közötti összeget, függően a sérülés mértékétől. Másrészt az elmaradt haszon: Ras Laffan óriási kapacitású egységei naponta több tízmillió dollár értékű energiát állítanak elő. Egy hosszabb kiesés a katari államkincstárnak több milliárd dolláros bevételkiesést okoz.

Egyetlen kérdés maradt

A dél-parszi gázmező, majd azt követően iráni akció tökéletesen példázza azt, hogy

mindkét fél azt próbálja "kipuhatolózni", hogy hol van a másik tűrőképességének határa.

A legtöbb globálpolitikai szakértő szerint Irán korábbi tapasztalataiból kiindulva kifejezetten egy elhúzódó, felőrlő konfliktusra rendezkedett be, ahol a rezsim számára nem szükséges döntő katonai fölényt elérni (és nem is tud), elegendő a folyamatos "fenyegetettség" fenntartása a Hormuzi-szorosban és Perzsa-öbölben néhány jól elhelyezett drón- és rakétatámadással.

Ezzel szemben az Egyesült Államok és Izrael rövid távon nagyobb katonai erőt tudnak mozgósítani, de számukra a konfliktus politikai és gazdasági költségei a legsúlyosabbak: az energiaárak emelkedése megélhetési és inflációs nyomást generál, a választói tolerancia pedig véges. Ez egy klasszikus aszimmetrikus helyzet: míg Irán az időre játszik, addig a másik oldalnak a gyors kontroll visszaállítása lenne az érdeke.

Innentől kezdve a valódi kérdés az, hogy

kinek fáj jobban?

Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images