Az utolsó háború: Irán mindent egy lapra tesz fel, amihez robbanófejes ütőkártyája is van
Immár több mint három hete zajlik az iráni háború, de a deeszkalációnak semmi jele. Sőt: az amerikai és izraeli vezetés az elmúlt egy hétben több olyan csapást mért a Perzsa-államra, amely korábban még vörös vonalnak számított. Az iráni olaj- és gázinfrastruktúra elleni támadások olyan reakciót váltottak ki, amelybe az egész világgazdaság beleremeghet. Ebben a helyzetben a szemben álló felek már csak egy kérdésre keresik a választ: kinek fáj jobban?

Az iráni vezetés többször úgy írta le a mostani konfliktust, mint az "utolsó háborút", amely pontot tesz a 47 éve húzódó amerikai fenyegetésekre. A rezsim ugyanis azt érezheti, hogy sarokba szorult (ami talán nem meglepő azok után, hogy három hét alatt 2 vezetőjét is elvesztette) és ebben a helyzetben nincs hova hátrálni, ha túl akar élni.

Ahogy azt a háború kitörésének pillanatában megírtuk, egy minden-mindegy helyzetben a Perzsa állam nem csak a Hormuzi-szoroshoz nyúlhat, hanem a környező energetikai infrastruktúra célzott és direkt megtizedelése is az étlapon lehet. Az elején még úgy tűnt, hogy ennek tudatában az Egyesült Államok és Izrael pár vörös vonalat meghagyott magának: ezek azok az iráni gáz- és olajinfrastruktúrák, amelyek életben tartják a 93 milliós ország gazdaságát, és egyúttal stabil alapot adnak egy háború utáni újraépítéshez.

Az elmúlt egy hétben azonban

  • Izrael március 10-én legalább öt olajipari létesítményt robbantott fel Teherán mellett, ami miatt az iráni fővárosban lakók apokaliptikus reggelre ébredhettek, az égő olajdepók füstje teljesen belepte az eget, amiből később fekete eső hullott.
  • Március 14-én Amerika megtámadta az iráni olajexport szempontjából kulcsfontosságú Kharg-szigetet. Bár a támadás csak a szigeten található katonai létesítményeket érintette, és az olajinfrastruktúrát érintetlenül hagyta. Ráadásul Trump később belengette, hogy nem tartja kizártnak a partraszállást sem.
  • Mire kicsit fellélegezhetett volna a piac, március 18-án Izrael újabb súlyos csapást mért az iráni Dél-Parsz gázmezőre, amely a katari oldalt is számításba véve a világ legnagyobb önmagában álló gázkitermelő helye.
  • De a sornak nincs vége, hiszen Irán egyből jelezte, hogy a támadás nem marad megválaszolatlanul. Még aznap éjjel ballisztikus rakétákkal támadta a környező arab államok energetikai létesítményeit, mint például a globális LNG-ellátásban kulcsfontosságú katari Ras Laffan telephelyet.

A MINTÁZATBÓL EGYÉRTELMŰEN KITŰNIK, HOGY A vörös vonalak elmosódni látszanak, SŐT: A BIKAVIADALOKBAN LÁTOTT VÖRÖS POSZTÓRA KEZDenek HASONLÍTANI.

Mire mutat rá a tegnapi Ras Laffan-i eset?

Bár a háború elején is érte már támadás a Perzsa-öbölben található országok energetikai létesítményeit, ha jóhiszeműek vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek nem célzott esetek voltak, hanem az általános ellencsapások részei. Ezzel szemben a szerda esti iráni válasz szintlépés volt: nem csak számosságában, hanem a megvalósításában is. A környező arab államok LNG- és olajinfrastruktúrájának kulcsfontosságú elemeit célozta, méghozzá nagyon pontosan. (Az orosz műholdfelvételek nagyban hozzájárulhatnak az iráni sikerekhez).

Ez azért nagy probléma, mert míg a Hormuzi-szorost pillanatok alatt újra lehet nyitni, ha megállapodás születne a háborúzó felek között, addig

az energetikai infrastruktúrában keletkezett károk hosszú hónapokra ellehetetleníthetik a termelést.

A Ras Laffan elleni támadás jól megmutatta, hogy milyen mekkora problémát lehet okozni pillanatok alatt. A katari létesítmény több nagyon "érzékeny" és drága technológián alapul.

  • Az egyik ilyen fő berendezéscsoport a "kompresszor vonat", amely onnan kapta a nevét, hogy egy szoros sorban összekapcsolt rendszerről van szó. Képzeljünk el egy hatalmas hűtőszekrényt, ahol a hűtést nem egy apró motor, hanem Boeing-hajtóművekhez hasonló méretű gázturbinák által hajtott kompresszorok végzik. Ezek a gépek hatalmas nyomáson keringetik a hűtőközegeket (például propánt vagy vegyes hűtőközeget), amelyek elvonják a hőt a földgáztól.
  • A másik GTL (Gas-to-Liquid) üzem, amelynek működése még ennél is komplexebb. Itt nem csupán lehűtik a gázt, hanem kémiailag alakítják át folyékony üzemanyaggá, ami lehetővé teszi, hogy a földgáz közvetlenül beilleszthető legyen a hagyományos olajtermék-piacokba.

Ha ezek megsérülnek, az súlyos probléma a teljes üzemre nézve.

A szerda esti műholdfelvételek és a QatarEnergy közleménye alapján úgy néz ki, hogy az iráni ballisztikus rakétázás több ilyen egységet is eltalálhatott. Ezeket a berendezéseket általában nem sorozatgyártásban állítják elő, minden egyes elem egyedi tervezésű, a helyi gázösszetételhez és éghajlati viszonyokhoz igazítva.

Ha a támadás során súlyosan megsérült és cserélni kell, akkor a gyártási idő kritikus pont:

egy új egység a legyártástól az üzembehelyezésig még ideális esetben is minimum 12 hónapot vesz igénybe.

Ha a fő hőcserélő is megsérül, a kiesés még hosszabb lehet, mivel ezeknek a hatalmas, speciális ötvözetű "tornyoknak" a gyártására világszerte csak néhány üzem képes.

Ráadásul nem olcsó móka: egyetlen egység is könnyen elérheti az 500 millió és 1,5 milliárd dollár közötti összeget, függően a sérülés mértékétől. Másrészt az elmaradt haszon: Ras Laffan óriási kapacitású egységei naponta több tízmillió dollár értékű energiát állítanak elő. Egy hosszabb kiesés a katari államkincstárnak több milliárd dolláros bevételkiesést okoz.

Egyetlen kérdés maradt

A dél-parszi gázmező, majd azt követően iráni akció tökéletesen példázza azt, hogy

mindkét fél azt próbálja "kipuhatolózni", hogy hol van a másik tűrőképességének határa.

A legtöbb globálpolitikai szakértő szerint Irán korábbi tapasztalataiból kiindulva kifejezetten egy elhúzódó, felőrlő konfliktusra rendezkedett be, ahol a rezsim számára nem szükséges döntő katonai fölényt elérni (és nem is tud), elegendő a folyamatos "fenyegetettség" fenntartása a Hormuzi-szorosban és Perzsa-öbölben néhány jól elhelyezett drón- és rakétatámadással.

Ezzel szemben az Egyesült Államok és Izrael rövid távon nagyobb katonai erőt tudnak mozgósítani, de számukra a konfliktus politikai és gazdasági költségei a legsúlyosabbak: az energiaárak emelkedése megélhetési és inflációs nyomást generál, a választói tolerancia pedig véges. Ez egy klasszikus aszimmetrikus helyzet: míg Irán az időre játszik, addig a másik oldalnak a gyors kontroll visszaállítása lenne az érdeke.

Innentől kezdve a valódi kérdés az, hogy

kinek fáj jobban?

