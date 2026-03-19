Az utolsó háború: Irán mindent egy lapra tesz fel, amihez robbanófejes ütőkártyája is van

Az iráni vezetés többször úgy írta le a mostani konfliktust, mint az "utolsó háborút", amely pontot tesz a 47 éve húzódó amerikai fenyegetésekre. A rezsim ugyanis azt érezheti, hogy sarokba szorult (ami talán nem meglepő azok után, hogy három hét alatt 2 vezetőjét is elvesztette) és ebben a helyzetben nincs hova hátrálni, ha túl akar élni.
Ahogy azt a háború kitörésének pillanatában megírtuk, egy minden-mindegy helyzetben a Perzsa állam nem csak a Hormuzi-szoroshoz nyúlhat, hanem a környező energetikai infrastruktúra célzott és direkt megtizedelése is az étlapon lehet. Az elején még úgy tűnt, hogy ennek tudatában az Egyesült Államok és Izrael pár vörös vonalat meghagyott magának: ezek azok az iráni gáz- és olajinfrastruktúrák, amelyek életben tartják a 93 milliós ország gazdaságát, és egyúttal stabil alapot adnak egy háború utáni újraépítéshez.
Az elmúlt egy hétben azonban
- Izrael március 10-én legalább öt olajipari létesítményt robbantott fel Teherán mellett, ami miatt az iráni fővárosban lakók apokaliptikus reggelre ébredhettek, az égő olajdepók füstje teljesen belepte az eget, amiből később fekete eső hullott.
- Március 14-én Amerika megtámadta az iráni olajexport szempontjából kulcsfontosságú Kharg-szigetet. Bár a támadás csak a szigeten található katonai létesítményeket érintette, és az olajinfrastruktúrát érintetlenül hagyta. Ráadásul Trump később belengette, hogy nem tartja kizártnak a partraszállást sem.
- Mire kicsit fellélegezhetett volna a piac, március 18-án Izrael újabb súlyos csapást mért az iráni Dél-Parsz gázmezőre, amely a katari oldalt is számításba véve a világ legnagyobb önmagában álló gázkitermelő helye.
- De a sornak nincs vége, hiszen Irán egyből jelezte, hogy a támadás nem marad megválaszolatlanul. Még aznap éjjel ballisztikus rakétákkal támadta a környező arab államok energetikai létesítményeit, mint például a globális LNG-ellátásban kulcsfontosságú katari Ras Laffan telephelyet.
A MINTÁZATBÓL EGYÉRTELMŰEN KITŰNIK, HOGY A vörös vonalak elmosódni látszanak, SŐT: A BIKAVIADALOKBAN LÁTOTT VÖRÖS POSZTÓRA KEZDenek HASONLÍTANI.
Mire mutat rá a tegnapi Ras Laffan-i eset?
Bár a háború elején is érte már támadás a Perzsa-öbölben található országok energetikai létesítményeit, ha jóhiszeműek vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek nem célzott esetek voltak, hanem az általános ellencsapások részei. Ezzel szemben a szerda esti iráni válasz szintlépés volt: nem csak számosságában, hanem a megvalósításában is. A környező arab államok LNG- és olajinfrastruktúrájának kulcsfontosságú elemeit célozta, méghozzá nagyon pontosan. (Az orosz műholdfelvételek nagyban hozzájárulhatnak az iráni sikerekhez).
Ez azért nagy probléma, mert míg a Hormuzi-szorost pillanatok alatt újra lehet nyitni, ha megállapodás születne a háborúzó felek között, addig
az energetikai infrastruktúrában keletkezett károk hosszú hónapokra ellehetetleníthetik a termelést.
A Ras Laffan elleni támadás jól megmutatta, hogy milyen mekkora problémát lehet okozni pillanatok alatt. A katari létesítmény több nagyon "érzékeny" és drága technológián alapul.
- Az egyik ilyen fő berendezéscsoport a "kompresszor vonat", amely onnan kapta a nevét, hogy egy szoros sorban összekapcsolt rendszerről van szó. Képzeljünk el egy hatalmas hűtőszekrényt, ahol a hűtést nem egy apró motor, hanem Boeing-hajtóművekhez hasonló méretű gázturbinák által hajtott kompresszorok végzik. Ezek a gépek hatalmas nyomáson keringetik a hűtőközegeket (például propánt vagy vegyes hűtőközeget), amelyek elvonják a hőt a földgáztól.
- A másik GTL (Gas-to-Liquid) üzem, amelynek működése még ennél is komplexebb. Itt nem csupán lehűtik a gázt, hanem kémiailag alakítják át folyékony üzemanyaggá, ami lehetővé teszi, hogy a földgáz közvetlenül beilleszthető legyen a hagyományos olajtermék-piacokba.
Ha ezek megsérülnek, az súlyos probléma a teljes üzemre nézve.
QatarEnergy Statement on Missile Attacks on its LNG FacilitiesIn addition to the previous attack on Ras Laffan Industrial City on Wednesday 18 March 2026 that resulted in extensive damage to the Pearl GTL (Gas-to-Liquids) facility, QatarEnergy confirms that in the early hours…— QatarEnergy (@qatarenergy) March 19, 2026
A szerda esti műholdfelvételek és a QatarEnergy közleménye alapján úgy néz ki, hogy az iráni ballisztikus rakétázás több ilyen egységet is eltalálhatott. Ezeket a berendezéseket általában nem sorozatgyártásban állítják elő, minden egyes elem egyedi tervezésű, a helyi gázösszetételhez és éghajlati viszonyokhoz igazítva.
Ha a támadás során súlyosan megsérült és cserélni kell, akkor a gyártási idő kritikus pont:
egy új egység a legyártástól az üzembehelyezésig még ideális esetben is minimum 12 hónapot vesz igénybe.
Ha a fő hőcserélő is megsérül, a kiesés még hosszabb lehet, mivel ezeknek a hatalmas, speciális ötvözetű "tornyoknak" a gyártására világszerte csak néhány üzem képes.
Ráadásul nem olcsó móka: egyetlen egység is könnyen elérheti az 500 millió és 1,5 milliárd dollár közötti összeget, függően a sérülés mértékétől. Másrészt az elmaradt haszon: Ras Laffan óriási kapacitású egységei naponta több tízmillió dollár értékű energiát állítanak elő. Egy hosszabb kiesés a katari államkincstárnak több milliárd dolláros bevételkiesést okoz.
Egyetlen kérdés maradt
A dél-parszi gázmező, majd azt követően iráni akció tökéletesen példázza azt, hogy
mindkét fél azt próbálja "kipuhatolózni", hogy hol van a másik tűrőképességének határa.
A legtöbb globálpolitikai szakértő szerint Irán korábbi tapasztalataiból kiindulva kifejezetten egy elhúzódó, felőrlő konfliktusra rendezkedett be, ahol a rezsim számára nem szükséges döntő katonai fölényt elérni (és nem is tud), elegendő a folyamatos "fenyegetettség" fenntartása a Hormuzi-szorosban és Perzsa-öbölben néhány jól elhelyezett drón- és rakétatámadással.
Ezzel szemben az Egyesült Államok és Izrael rövid távon nagyobb katonai erőt tudnak mozgósítani, de számukra a konfliktus politikai és gazdasági költségei a legsúlyosabbak: az energiaárak emelkedése megélhetési és inflációs nyomást generál, a választói tolerancia pedig véges. Ez egy klasszikus aszimmetrikus helyzet: míg Irán az időre játszik, addig a másik oldalnak a gyors kontroll visszaállítása lenne az érdeke.
Innentől kezdve a valódi kérdés az, hogy
kinek fáj jobban?
Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images
Égeti a pénzt az iráni háború: benyújtotta a számlát a Pentagon - Szinte felfoghatatlan összeget kérnek
Ez az összeg önmagában magasabb, mint a legtöbb ország védelmi költségvetése.
Kongatják a vészharangot: hamarosan komoly bajba kerülhet Ukrajna, Európa egyik legerősebb hatalma hibázott
Aránytalan eszközhasználat.
Kész, ennyi volt: nincs idén kamatcsökkentés
Az USA-ban.
Azonnali összedolgozásra fogják fegyvergyáraikat Európa legerősebb vezetői
Heteken belül áttörés jöhet az FCAS-ügyben.
Meghökkentő fordulat: Amerika belengette az iráni szankciók feloldását – Azt mondják, ezzel alaposan kicselezik Teheránt
"Van még pár kar, amit meg tudunk húzni."
Ez sima lett: évek óta tartó megosztottság után ezúttal egyhangú volt a Bank of England kamatdöntése
2021 óta nem történt ilyen.
Tovább nőtt az intenzív ellátásra szorulók száma, a betegek fele RSV miatt van kórházban
Még soha nem volt ennyire súlyos a légúti óriássejtes vírus hatása
Barátság kőolajvezeték: exkluzív részleteket tudtunk meg a tényfeltáró bizottság látogatásáról
Újabb fordulatot vett a magyar olajellátás ügye.
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek a hedge fundok, és ehhez képest mit csinál a... The post Így kereskednek a hedge fundok –
"3 hiba, amin majdnem elbukott az első lakásunk" - őszinte vallomás első hitelfelvevők tapasztalatairól
Életünk első lakását megvenni hatalmas mérföldkő - mégis, a boldog tervezgetés helyett sokszor a szorongás és a "mit rontok el?" érzése veszi át az uralmat. Íme három majdnem-katasztróf
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Végrehajtás indult ellened? Így állíthatod meg időben
Amikor végrehajtás indul, sokan érzik úgy, hogy nincs kiút, és már minden eldőlt. Pedig ez korántsem igaz. A folyamatnak több olyan pontja is van, ahol jogszerűen meg lehet állítani, időt l
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.