Ma hivatalosan is beköszönt a tavasz – De nem épp akkor, ahogy az megvan írva

Pénteken 15 óra 46 perckor megkezdődik a csillagászati tavasz, ekkor következik be a nap-éj egyenlőség - közölte a HungaroMet Zrt.

A tankönyvek ugyan március 21-ére datálják az eseményt, de eshet 20-ára és 21-ére is.

A dátum azért "csúszkál", mert egy földi év nem pontosan egész számú többszöröse a földi napnak, egészen pontosan 365 nap, 5 óra, 48 perc, 46 másodperc. Ez az oka annak, hogy be kellett vezetni a szökőnapot, ugyanis az eltérés négy év alatt már majdnem 24 órát tesz ki - ismertette a HungaroMet.

Kiemelték, hogy emellett a Föld pályaparaméterei – excentricitása, a tavaszpont helye, a forgástengely precessziója – sem állandók, ezek azonban csak nagyon kis eltéréseket okoznak, a tavaszi nap-éj egyenlőség időpontja a Gergely-naptár 400 éves periódusa alatt is csak egy-két órát változik.

legutóbb 2011-ben esett a tavaszi nap-éj egyenlőség március 21-ére, 2048-ban pedig először fog március 19-én bekövetkezni.

A HungaroMet Zrt. arra is kitért, hogy a nap-éj egyenlőség idején – az elnevezés ellenére – pontosan nem, legfeljebb csak majdnem egyenlő hosszúságú a nappal és az éjszaka.

Ennek egyik oka, hogy a légköri fénytörés miatt az égitestek a valódi elhelyezkedésüknél egy kicsivel magasabban látszanak a horizont felett. Ez a kis eltérés a horizonton a legnagyobb, fél fok.

Mindez azt jelenti, hogy a Nap látszólag néhány perccel előbb jelenik meg a horizonton napkeltekor, mint valójában, és napnyugtakor ennyivel később nyugszik látszólag.

Ez a jelenség néhány perccel növeli a nappalok hosszát.

A másik ok az, hogy a nap-éj egyenlőség napján a Nap geometriai középpontja az, ami 12 óráig tartózkodik a horizont felett, de kiterjedése miatt a Nap már akkor is látszik, amikor a középpontja még nem, illetve még akkor is sugároz, amikor a középpontja már lenyugodott.

