Nyíltan kimondta a tárcavezető: átrajzolnák a határokat, bekebeleznék a szomszédos ország egy részét

Bezalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter hétfőn nyíltan úgy fogalmazott, hogy
Izraelnek az északi határát a Litáni folyóig kellene kitolnia.
A Litáni Libanon egy fontos folyója, amely az ország keleti részén, a Bekaa-völgyben ered, Baalbek közelében, majd a várostól nyugatra halad el délnyugati irányban, a Libanoni- és Antilibanon hegység között.
A szélsőjobboldali politikus egy rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy a libanoni hadjáratnak egy teljesen új valósággal kell végződnie. Szerinte ez nem csupán a Hezbollah legyőzését jelenti, hanem Izrael határainak megváltoztatását is. Szmotrics kijelentése
a legegyértelműbb területi igénybejelentés, amelyet eddig magas rangú izraeli tisztségviselő tett Libanonnal kapcsolatban.
Az izraeli hadsereg nem kívánta kommentálni a politikus szavait.
A haderő csupán annyit közölt, hogy a szárazföldi csapatok egyelőre a határ közelére korlátozzák a műveleteiket. Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala nem reagált a megkeresésre. Jiszráel Kac védelmi miniszter viszont már korábban utalt rá, hogy Libanon területvesztéssel nézhet szembe, ha nem fegyverzi le a Hezbollahot.
A háború azután robbant ki, hogy a Hezbollah március 2-án rakétákat lőtt Izraelre. Izrael azóta a Litáni folyótól délre eső teljes térség kiürítését elrendelte, miközben légicsapásokkal támadja az általa a Hezbollah fellegvárának tekintett övezetet. A libanoni hatóságok szerint az izraeli légi és szárazföldi offenzíva már több mint ezer halálos áldozatot követelt, emellett egymilliónál is többen kényszerültek elhagyni az otthonukat.
Hétfőn az izraeli hadsereg Bejrút déli, Dahíje negyedében mért csapásokat Hezbollah-célpontokra. A szemtanúk legalább három robbanásról számoltak be. Egy izraeli katonai közlemény szerint egy korábbi bejrúti légicsapásban az iráni Forradalmi Gárda elit alakulatának, a Kudsz-erőknek az egyik parancsnokát is megölték. A hadsereg emellett több Hezbollah-harcost is elfogott a Litáni folyótól délre.
A hétvégén Izrael lerombolta azt a kulcsfontosságú hidat, amely Dél-Libanont az ország többi részével kötötte össze. Ezt megelőzően utasítást adtak a Litáni folyón átvezető valamennyi átkelő megsemmisítésére, valamint a déli határ menti házak fokozott lerombolására is. Hétfőn újabb két átkelőt ért csapás a folyónál.
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa bírálta Izrael libanoni tevékenységét, különösen a tömeges evakuálási parancsok alkalmazását.
Kiemelte, hogy a nemzetközi jog általánosságban tiltja a polgári infrastruktúra elleni támadásokat.
A keresztény határváros, Rmeis polgármestere elmondta, hogy az egyre romló körülmények között heti egy-két alkalommal, a libanoni hadsereg kíséretével próbálnak alapvető ellátmányt beszerezni a közeli területekről. A településen jelenleg nincs sem áram, sem vezetékes víz, emellett súlyos gázolajhiánnyal is küzdenek. A libanoni kormány betiltotta a Hezbollah katonai tevékenységét, és Joseph Aoun elnökön keresztül közvetlen tárgyalásokat ajánlott Izraelnek. Bejrút eközben a nemzetközi közösségtől vár nyomásgyakorlást a háború befejezése érdekében.
Forrás: Reuters
Kivezényelték a katonákat Brüsszel utcáira
Egy robbantás az előzmény.
Megszületett a tervezet: zöld utat kaphat a katonai beavatkozás a Hormuzi-szorosnál
Más kérdés, hogy elfogadják-e.
Vakarják a fejüket a kutatók: olyan lény jelent meg Horvátországban, aminek nem kéne ott lennie
Rendkívül szokatlan jelenség.
Nincs megállás: hiába tárgyal Trump Iránnal, Izrael folytatja a háborút
A miniszterelnök jelentette be.
Döntött a légitársaság: több hónapig nem indulnak a járatok
Október végéig nem repül néhány járat.
Lezuhant Kolumbiában egy repülőgép, 125 emberrel a fedélzeten
Lakott területtől mindössze 3 km-re történt a becsapódás.
Gigantikus összeget áldoz az Egyesült Államok arra, hogy a szélenergia helyett ismét az olajé legyen a főszerep
Megszületett a megállapodás.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?