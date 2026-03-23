Nyíltan kimondta a tárcavezető: átrajzolnák a határokat, bekebeleznék a szomszédos ország egy részét

Bezalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter hétfőn nyíltan kijelentette, hogy Izraelnek a Litáni folyóig kell kitolnia északi határát. Eközben az izraeli hadsereg fokozta dél-libanoni hadműveleteit: hidakat bombázott és lakóházakat rombolt le a térségben.

A Litáni Libanon egy fontos folyója, amely az ország keleti részén, a Bekaa-völgyben ered, Baalbek közelében, majd a várostól nyugatra halad el délnyugati irányban, a Libanoni- és Antilibanon hegység között.

A szélsőjobboldali politikus egy rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy a libanoni hadjáratnak egy teljesen új valósággal kell végződnie. Szerinte ez nem csupán a Hezbollah legyőzését jelenti, hanem Izrael határainak megváltoztatását is. Szmotrics kijelentése

a legegyértelműbb területi igénybejelentés, amelyet eddig magas rangú izraeli tisztségviselő tett Libanonnal kapcsolatban.

Az izraeli hadsereg nem kívánta kommentálni a politikus szavait.

A haderő csupán annyit közölt, hogy a szárazföldi csapatok egyelőre a határ közelére korlátozzák a műveleteiket. Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala nem reagált a megkeresésre. Jiszráel Kac védelmi miniszter viszont már korábban utalt rá, hogy Libanon területvesztéssel nézhet szembe, ha nem fegyverzi le a Hezbollahot.

A háború azután robbant ki, hogy a Hezbollah március 2-án rakétákat lőtt Izraelre. Izrael azóta a Litáni folyótól délre eső teljes térség kiürítését elrendelte, miközben légicsapásokkal támadja az általa a Hezbollah fellegvárának tekintett övezetet. A libanoni hatóságok szerint az izraeli légi és szárazföldi offenzíva már több mint ezer halálos áldozatot követelt, emellett egymilliónál is többen kényszerültek elhagyni az otthonukat.

Hétfőn az izraeli hadsereg Bejrút déli, Dahíje negyedében mért csapásokat Hezbollah-célpontokra. A szemtanúk legalább három robbanásról számoltak be. Egy izraeli katonai közlemény szerint egy korábbi bejrúti légicsapásban az iráni Forradalmi Gárda elit alakulatának, a Kudsz-erőknek az egyik parancsnokát is megölték. A hadsereg emellett több Hezbollah-harcost is elfogott a Litáni folyótól délre.

A hétvégén Izrael lerombolta azt a kulcsfontosságú hidat, amely Dél-Libanont az ország többi részével kötötte össze. Ezt megelőzően utasítást adtak a Litáni folyón átvezető valamennyi átkelő megsemmisítésére, valamint a déli határ menti házak fokozott lerombolására is. Hétfőn újabb két átkelőt ért csapás a folyónál.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa bírálta Izrael libanoni tevékenységét, különösen a tömeges evakuálási parancsok alkalmazását.

Kiemelte, hogy a nemzetközi jog általánosságban tiltja a polgári infrastruktúra elleni támadásokat.

A keresztény határváros, Rmeis polgármestere elmondta, hogy az egyre romló körülmények között heti egy-két alkalommal, a libanoni hadsereg kíséretével próbálnak alapvető ellátmányt beszerezni a közeli területekről. A településen jelenleg nincs sem áram, sem vezetékes víz, emellett súlyos gázolajhiánnyal is küzdenek. A libanoni kormány betiltotta a Hezbollah katonai tevékenységét, és Joseph Aoun elnökön keresztül közvetlen tárgyalásokat ajánlott Izraelnek. Bejrút eközben a nemzetközi közösségtől vár nyomásgyakorlást a háború befejezése érdekében.

