Rémisztő bejelentés: Magyarországot is fenyegetik az iszlamista rezsim rakétái? – Megszólalt a szakértő

Az izraeli hadsereg (IDF) hétvégi közleményében az állt:
az iráni terrorrezsim globális fenyegetést jelent. Immár olyan rakétákkal, amelyek elérhetik Londont, Párizst vagy Berlint.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap kijelentette,
Irán képes "mélyen behatolni Európába".
Mindezt azután, hogy amerikai sajtóhírek szerint Irán pénteken virradóra ballisztikus rakétákkal próbálta megtámadni a Diego Garcián fekvő amerikai-brit katonai bázist. Az egyik rakéta repülés közben meghibásodott, míg a másikat egy amerikai hadihajóról fogták el. A brit külügyminiszter "óvatlannak" nevezte az iráni támadást.
Diego Garcia mintegy 5000 kilomtérerre fekszik Irántól, és korábban úgy lehetett tudni, hogy Irán csupán 2000 kilométeres hatótávolságú rakétákkal rendelkezik.
A BBC szerint Berlin 3500, Párizs 4200, London pedig 4400 kilométerre fekszik Teherántól. Budapest és az iráni főváros távolsága egyébként 3 ezer kilométerre rúg.
Eran Ecion, az izraeli nemzetbiztonsági tanács egykori helyettes vezetője a Sky Newsnak nyilatkozva meglepőnek nevezte az IDF közleményét. Kiemelte, hogy
ez ellentmond mind az amerikai, mind az izraeli hírszerzés hivatalos értékeléseinek.
Stratégiai jelentősége van, de nem túloznám el
- reagált a szakértő hétfőn a brit csatornának. Hozzátette: úgy tudja, Irán nem rendelkezik az európai fővárosok eléréséhez szükséges "teljes körű képességgel", ráadásul erre jelenleg szándéka sincs.
Ecion szerint a nemzetbiztonsági fenyegetések értékelésekor mindig a képességek és a szándékok együttesét kell vizsgálni. Úgy véli, a mostani állítás mindenekelőtt
egyfajta "PR-fogás" azok részéről, akik az iráni fenyegetést igyekeznek felnagyítani.
Erre azonban nincs szükség, mivel a teheráni rezsim jelentette veszély önmagában is egyértelmű.
Arra a kérdésre, hogy izraeli vagy iráni PR-fogásról lehet-e szó, a szakértő azt válaszolta:
talán mindkettőről.
Értékelése szerint Irán egyértelműen az elrettentésben érdekelt, míg Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni fenyegetés felnagyításában.
Közben hétfőn megszólalt Keir Starmer brit miniszterelnök is, aki szerint
semmilyen értékelés nem utal arra, hogy ilyen módon célba vennének minket.
Starmer szerint "deeszkalációra" van szükség, ugyanakkor "nagyon fontos, hogy megvédjük az érdekeinket, megvédjük a brit életeket, de anélkül, hogy belekeverednénk a háborúba".
