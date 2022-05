Hova tovább hazai újlakás piac?

Az ingatlanpiacon a magas infláció mellett az élet zavartalanul folytatódik, az új lakások árai a Budapesti Lakáspiaci Riport szerint újfent nagyot emelkedtek és új rekordokat is állítottak be mind átlagáron, mind átlagos négyzetméteráron. A Portfolio által megkérdezett lakáspiaci szakértők véleménye szerint a budapesti használt lakásoknál az országos átlagnál kisebb ütemben emelkedhetnek az árak, azonban az új lakásokat tekintve Budapesten nem is várható árcsökkenés, sőt, 10 százaléknál nagyobb ütemű lehet a drágulás. Magyarországon kevés a jó minőségű újépítésű vagy újszerű, esetleg felújított lakás, nagyobb a kereslet, mint a kínálat, mindez szintén hatással van az árakra. Az újlakás piacon megjelenő keresletet a Duna Terasz ingatlanokat fejlesztő D&B Ingatlanfejlesztő Csoport ügyvezetőjével elemezzük.