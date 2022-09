Nehéz időszak vár ránk - Fontos dolgokra figyelmeztetnek a legnagyobb ingatlanfejlesztők

"Egy olyan világban élünk, amikor a makroközgazdászokra és geopolitikusokra jobban kell hallgatni, mint bárki másra. Az ingatlanpiac fundamentális tényezőivel nincs nagy probléma, problémák mindig jönnek, de azokat meg kell oldani. Egy olyan változás, mint a covid, félévente átrendezi a piacokat. Most a munkanélküliség, az infláció, az energiaválság egyszerre jelentkezik, miközben a beszállítói láncok kapcsán is vannak megoldandó feladatok. Ilyen környezetben nehéz jó döntést hozni, szükség van a bátorságra és a nagyobb perspektívában való gondolkodásra.

A válságban a lehetőséget kell meglátni, amihez finanszírozás szükséges.

A világban lévő pénz harmada az elmúlt pár évben keletkezett, ami inflációt okozott, de ez a rengeteg, világban áramló pénz keresi a befektetési lehetőséget, és mi ehhez adunk platformot. Tőkét kell bevonni, ez működött a 70-es években is. Tőke van a piacon, szerintem 5,75 százaléknál jövőre sem lesz magasabb az irodapiaci prémium hozamszint." - mondta el Fekete Zoltán, igazgatóság elnöke, GTC.

"A makroelemzők sok aggályos dolgot mondanak, sok megfontolandó döntést kell hozni, de mi, a bérlők bérleti díjaiból élünk, akik a kiskereskedelemben euróban veszik a termékeiket, fizetniük kell a dráguló alkalmazottakat és az egyre magasabb bérleti díjakat. Az irodaházakban is sok kérdése van a bérlőknek, velük együtt kell gondolkodnunk, és megoldást találni arra, hogy hogyan tartsuk bent őket a házakban, amikor a fizikai tér, az iroda már nem annyira szexi.

Kulcsmozzanat lesz, hogy a termékeinket hogyan gondoljuk újra.

Azt mondják, válság idején az teszi a legjobban, aki az árral szemben úszik, mi is megpróbáltuk ezt követni, egyfajta előremenekülésként, miután a hosszútávú értékteremtés az egyik alappillére az ingatlanpiacnak. Ezt a 2008-as válság is bebizonyította, de új fejlesztések helyett most a meglévő portfólió kezelésén van a hangsúly." - emelte ki Gereben Mátyás MRICS, országmenedzser, CPI Hungary.

"Szeretjük a sokbérlős befektetéseket, a bérlőink száma 2000-3000 között van, akik között sok a KKV. Őket rosszul érinti a mostani helyzet, ennek ellenére optimista vagyok, a cégünk az eddigi válságokhoz jól tudott alkalmazkodni, de a piac számára a következő időszak sok fájdalmat fog hozni. Tranzakciók kapcsán most mi is óvatosak vagyunk,

ami tavaly igaz volt, akár árazásban, akár cashflow-biztonságban az most nem igaz, egyfajta információs vákuumban ülünk, amikor arra kell figyelnünk, hogy nagy hibát ne kövessünk el.

Mi soha nem fogunk prime yieldeken irodaházat vásárolni, de arra számítok, hogy a befektetőknek most nem érdemes a tavalyi áron vásárolniuk. A hitel most duplájába kerül, mint akkor, ez nem hagyhatja érintetlenül az árazást sem. A másik a cashflow bizonytalansága, hogy a bérlők ki fogják-e tudni fizetni a bérleti díjakat. Nem látok más lehetőséget, mint a hozamok szintjén egy átárazódást. Óvatosabban, de továbbra is nyitott szemmel járunk." - tette hozzá Hornok Krisztián MRICS, tranzakciós igazgató, Indotek Group.

"Egyet kell értenem a makroökonómiai elemzőkkel. A következő félévben 3 dologra kell figyelni: az egyik a gáz ára, hogy sikerül-e annyira visszafogni a fogyasztást és új megoldásokat találni, ha ugyanis minden így marad, akkor uniós szinten 200 milliárd euró helyett 1400 milliárd euró lenne a következő év gázköltsége. Ha ez bekövetkezik, az biztosan recessziót okoz. A másik, hogy Magyarországon az EU-s forrásokból mire tudunk leszerződni és azt mire tudjuk lehívni. Harmadik pedig a háború, ami szerintem évekig el fog tartani, így itt az a kérdés, hogy az oroszok meddig tudnak elmenni. És van egy plusz egy, mégpedig, hogy mi lesz Kínával, ahol 5 éve fenyegetnek egy jelzálogpiaci válsággal, ami most valóban elindulni látszik. Mi elsősorban fejlesztők vagyunk, de ha szükséges akár hosszabban is tudunk tartani egy terméket.

Jelenleg nem vagyok túl bizakodó a magyarországi befektetési piac kapcsán.

Ha 6 százalék fölé megy a hozam, akkor inkább megtartjuk, de szerintem az 'A' kategóriás termékekkel az irodapiacon sem lesz gond. A kiskereskedelemben viszont egy erős menedzsmentigényre lesz szükség, a logisztika mindenképpen erős, inkább az új beruházások kapcsán vannak kétségeim. Iroda és hotel nem fog indulni, és a lakásprojektek száma is durván vissza fog esni. Az ingatlanfejlesztésben egy csendesebb időszak várható." - zárta gondolatait Tatár Tibor MRICS, vezérigazgató, Futureal Development.

Címlapkép forrása: Mónus Márton