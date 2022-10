Senkit sem kímél az energiakrízis: legyen tulajdonos vagy bérlő, mindenki az energiafogyasztás visszaszorításán dolgozik

Az energiaválság és a világméretű bizonytalanság nemcsak a magánszemélyeket, de minden irodát vagy kiskereskedelmi egységet bérlő vállalkozást is érint. Nekik az energiaköltségek növekedésén túl olyan közvetett hatásokkal is meg kell küzdeniük, mint például a beszállítói lánc folyamatainak akadozása, az árfolyamváltozás, vagy az egyre súlyosbodó HR kérdések. A Gránit Pólus sok éves tapasztalattal rendelkezik irodák bérbeadásában, így a jelenlegi változásokkal, a bérlők igényeivel és helyzetével kapcsolatban Dömötör Mónika irodabérbeadási vezetőt kérdeztük.

Épphogy kilábalt a gazdaság és a piaci szereplők a pandémia alatti nehézségekből, új csapásként érte egész Európát - így Magyarországot is - a háború, illetve az energiaválság. Mindkettő olyan bizonytalanságokat hordoz magával, amely akár a vállalkozások létét is fenyegetheti, de az energiaárak nagymértékű, előre nem látott emelkedése egyben tudatosságra és a tervezett beruházások priorizálására is ösztönzi a cégeket.

A kényszer szülte helyzetben az enegiahatékonyság, az energiamegtakarítás, a fenntarthatóság kulcsszavakká váltak az ingatlanpiacon, illetve minden olyan szegmensben, ami valahogy kötődik az üzemeltetéshez. Az azonnal végrehajtható lépéseken és a legegyszerűbb praktikákon túl a több időt és költséget jelentő fejlesztésekre is szükség van az energiahasználat csökkentéséhez, illetve az irodát vagy akár kiskereskedelmi helyiséget bérlők számára a működési költségek leszorításához. Az biztos, hogy az ingatlantulajdonosoknak a bérlőkkel együtt kell most felelős, a hazai ingatlanpiacon példaértékű döntéseket meghozniuk, hiszen a közös érdek az energiahatékonysági megoldások fókuszba helyezését diktálja.

Dömötör Mónika a Gránit Pólus irodabérbeadási vezetője a magas energiaárak ingatlanszektorra gyakorolt hatását illetően elmondta, hogy az energiapiaci változások radikális lépéseket kényszerítenek ki az üzemeltetőknél és a bérlőknél is, a tulajdonosok pedig jóval nagyobb forrást allokálnak energiahatékonysági beruházásokra az eredetileg tervezetthez képest. „Olyan intézkedéscsomagot is kidolgoztunk, amelynek megvalósítása a műszaki fejlesztések kivitelezésének befejezése előtt, azonnali megtakarítást eredményez. Üzemeltetőként a közös területek tekintetében van közvetlen ráhatásunk eme tényezőkre, ám felelős üzemeltetőként már az energiaválság előtt is folyamatosan kerestük az energiamegtakarítás, és -hatékonyság lehetséges lépéseit.”

Dömötör Mónika Gránit Pólus, iroda bérbeadási vezető Dömötör Mónika 2014-től a Gránit Pólus csoport iroda bérbeadási vezetője, fő feladataként a Westend épületegyüttesében lévő irodatornyok, illetve egyéb fővárosi irodaházak hasznosításáért felel.

A közös területekre jutó üzemeltetési költségeket megosztva a bérlők fizetik, de ezek azok a területek, ahol a legnagyobb ráhatása a házak tulajdonosainak van. Az energiaköltség visszaszorítása a bérleményi területeken is közös érdek, ami a bérlőktől nagyfokú tudatosságot igényel (például a fényforrások és a kívánt hőmérséklet megfelelő szabályozása, az áramfogyasztók számának és használatának optimalizálása tekintetében), a tulajdonos viszont ezt a megfelelő technológiával is támogathatja. Erre példaként a vezető elmondta, hogy ha a bérleményben valahol kinyitják az ablakot, akkor a BMS rendszer központilag lezárja a hűtést vagy a fűtést, vagyis nem lesz felesleges fogyasztás – többek között ilyen megoldásokkal lehet visszaszorítani az energiafelhasználást.

A járványhelyzetet követően átrendeződött a piac, a home office évtizedes szokásokat alakított át, aminek most az energiaválság időszakában is van vonatkozása. A hibrid munkavégzés magával hozta a bérleményi területek csökkentését és a belső kialakítások átgondolását, valamint azt, hogy a piaci bizonytalanságok miatt a partnerek nagyobb fokú rugalmasságot várnak el az ingatlanok tulajdonosaitól.

Dömötör Mónika elmondta, hogy a Gránit Pólus tapasztalatai alapján egyre inkább személyre szabott megoldáscsomagokat igényelnek a bérlők, illetve a nehéz tervezhetőség miatt nem mernek 5-7 évre elköteleződni, inkább rövidebb bérleti idővel, vagy akár kilépési opcióval rendelkező megállapodásban gondolkoznak, ami viszont komoly kérdéseket vet fel az irodával kapcsolatos kialakítási költségek megtérülése miatt. A szakértő arról is beszámolt, hogy a kivitelezési költségek drasztikus és folyamatos emelkedése egyre nagyobb éket ver a bérbeadói és bérlői elvárások közé.

Ha valaki nem tud fizetni…

A sokszorosára növekvő energiaárak felvetik a kérdést, hogy mi lesz, ha egy bérlő nem tud eleget tenni a fizetési kötelezettségének. A bérbeadási szakértő szerint a saját ügyfélkörükben nincs ilyen pillanatnyilag, de a korábban említett intézkedéscsomagokkal, az energiafelhasználás optimalizálásával és a partnerek edukálásával segítséget kívánnak nyújtani a bérlőknek ebben a – remélhetőleg – átmeneti időszakban. Ahogy a Covid nehézségeit is sikerült lépésről lépésre megoldani, úgy most is találnak megoldást a bérlőkkel kéz a kézben.

Ismét a folyamatos változás, újratervezés időszakát éljük, sokkal több időt és energiát kell áldozni az egyes folyamatokra. Ahogy a külső tényezők változnak, még inkább fontos, hogy előretekintően, fókuszáltan, nagyon tudatosan és újítóan álljunk hozzá a feladatainkhoz. A régi rutinokat felváltotta ez a nagyon intenzív, koncentrált figyelem a saját munkánkra, teljesítményünk és hatékonyságunk maximalizálására.

- emelte ki Dömötör Mónika, aki arról is beszámolt, hogy nemcsak az energiaválság-, valamint az emelkedő kivitelezési költségek hatásaival kell napi szinten megküzdeni, a cégek munkavégzését az egyre súlyosbodó HR kérdések is nehezítik, melyeket a cégcsoport vagyonelemei közötti szinergiák hatékony kihasználásával, a piaci trendekhez igazodó felújításokkal és a bérlőkkel folytatott őszinte kommunikációval próbálnak ellensúlyozni.

Ahogy jönnek a kihívások, úgy próbáljuk meg az adott helyzethez alkalmazkodva megtalálni a hatékony és fenntartható megoldásokat. Ugyan nem tudunk mindenre előre felkészülni, de minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az irodaházaink zavartalan működést továbbra is biztosítsuk, és hogy átvezessük bérlőinket ezen az ismeretlen tényezőkkel tarkított időszakon is.

- mondta el végezetül a szakértő.

