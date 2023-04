Egyre inkább kiváltság lesz új lakásban lakni - Véleményt mondtak a piac szakértői

A budapesti tranzakciók átlagára 50,8 millió forint volt tavaly, az átlagos négyzetméterár pedig 2022 harmadik negyedévében a 900 ezer forintot közelítette. A lakásfejlesztések terén az alábbi fejlesztői kihívásokat fogalmazta meg az államtitkár:

a munkaerőhiány még jelen van, de javul

elégtelen kereslet, részben a drágább finanszírozás miatt

alapanyaghiány

pénzügyi korlátok

A piacon egyre nagyobb arányban vannak jelen a befektetők, akik főként készpénzért vásárolnak, miután a lakossági hitelek átlagos hitelköltség-mutatója 2022 decemberére elérte a 11,3 százalékot, de a magas kamatkörnyezet miatt a projektfinanszírozás is elsorvadt. A Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) március 21-i ülésén az alábbi fő problémákra hívta fel a figyelmet:

magas kamatkörnyezet

építőanyagárak inflációt meghaladó emelkedése

kiszámítható áfaszabályozás hiánya

újlakásépítések alacsony száma

állami megrendelések ciklikussága

Fábián Gergely elmondta, hogy a családok otthonteremtési támogatási rendszerének felülvizsgálata lenne szükséges, emellett a lakhatás elérhetőségének bővítése, új alternatív tulajdonlási struktúra bevezetésével, valamint az újlakásépítések élénkítése és a hazai alapanyaggyártás bővítése. A háború miatt megemelkedett energiaárak következtében az energiahatékonysági fejlesztések ösztönzése a közeljövőben kiemelt érdek lehet.

Mit hoz a jövő a lakáspiacon?

Hogyan alakulhat a lakáspiaci kereslet 2023-2024-ben? Merre mehetnek a lakásárak 2023 végéig? Milyen kormányzati intézkedések várható? – tette fel a kérdéseket a konferencia panelbeszélgetésén Koji László, az ÉVOSZ elnöke.

2023 erős mélypont lesz a hazai lakáspiacon, sokat kell dolgozni azon, hogy 2024-ben elindulhassunk felfelé,

feltehetően még a jövő évben is reálárcsökkenés lesz mérhető. A CSOK kapcsán a kormánynak vannak elképzelései, emellett az állam szerepe a fejlesztésekben a piaci szereplők közti kommunikáció, a rozsdaövezetek helyzetének kezelése és a jó külföldi példák hazai alkalmazása terén kell, hogy megjelenjen – mondta el Fábián Gergely.

A keresletcsökkenés már most számottevő, de a magas foglalkoztatottság pozitív és továbbra is elérhetők a támogatások. A fogyasztói bizalmi index ugyanakkor nagyon alacsony, a covid alatti szintjen van. A hiteloldal is csökkenő kereslettel találkozik, ami az árakban is meg fog mutatkozni, de inkább a tranzakciószámok fognak csökkenni, mint az árak. Nominálisan, hó/hó alapon már nincs árnövekedés.

A régió egészében hasonlóan csökken a hitelezés, a bankok a mostani környezetben sokkal óvatosabbak,

szigorúbbak a hitelfelvételek szabályai, ami sokakat kiszorít a piacról, de elve alacsonyabb a hitelfevételi hajlandóság – emelte ki Banai Ádám, az MNB Jegybanki Eszköztárért és Devizatartalék-Kezelésért Felelős Ügyvezető Igazgatóság ügyvezető igazgatója.

A 2022 első negyedéves 2050-es tranzakciószám 2022 utolsó negyedévére 750-re csökkent a budapesti újlakáspiacon, vagyis

nagymértékben lassult az új lakások eladásának száma.

A finanszírozás, az energiaárak stb. hatására a vevői és a projektfinanszírozási oldal is egyre nehezebb, az állami beruházások volumencsökkenését fontos lenne, hogy ki tudja váltani a magánfejlesztések volumene, de 2023-ban ez még nem valósul meg, talán 2024-ben. Az új lakások árát a szabályok és az energetikai elvárások is felfelé tolják, ahol árcsökkenés jöhet, az magasabb kockázatú termékeket is jelent egyben. A lakáshelyzetet befolyásoló makrogazdasági kérdések: munkaerőpiac, lakossági megtakarítások, bizonytalan környezet, hitelhez jutás, az új lakásoknál pedig a kínálat szűkülése – tette hozzá Csikós Miklós, a Cordia Management Kft., műszaki igazgatója. A szakértő kiemelte, hogy az energetikai megoldások terén a távhőt és a földgázalapot az új fejlesztéseiknél mindenhol hőszivattyúra váltják, mára ez a primer hőforrás.

A 2014-es számok jöhetnek idén tranzakciószámokban, de az új építésűeknél (fele családi, fele társasházi lakás) a csökkenés a lakásállomány megújulását rontja. A használtaknál elképzelhető, de az új lakásoknál a magas alapanyagárak és egyéb kivitelezési díjak miatt nem tudnak alacsonyabbak lenni az árak, éppen ezért

a prémium piac felé mozdul el az új lakások piaca. Egyfajta kiváltság lesz új lakásban lakni.

A megrendelői elvárások terén az elhelyezkedés, a minőség, a tömegközlekedés és a többlettér, pl. teraszok által is megjelent, akárcsak a zöld környezet és a szolgáltatások – hangsúlyozta Kiss Ákos, a Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője.

Az utóbbi időben felgyorsultak a tervezést és a kivitelezést érintő hatások, gyorsan változnak a vásárlói igények,

például a covid alatt megjelent a plusz egy szoba, míg az energiaválság több megújuló energia használatát követeli meg. A rosszabb energetikájú lakások ára stagnál vagy csökken, a jobbaknál enyhe növekedés is jöhet, az újaknál viszont továbbra is erős lehet a kereslet – világított rá Dr. Paulinyi Gergely, a Paulinyi & Partners Zrt. elnök-vezérigazgatója.

