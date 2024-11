Az építőipar csodatartalékai - Mutatjuk, mitől lesz jobb a jövőben!

Az e-autózás útján

Miközben egyre többen vélekednek úgy, hogy elhamarkodott az elektromos hajtásra történő átállás sürgetése, vajon mi lehet a válasz a még mindig hiányos töltési infrastruktúrára? Rendelkezésre áll-e annyi villamos energia a hálózatban, ami egyszerre akár több tucat autó töltését lehetővé teszi? Lukács Tamás, a Schneider Electric e-mobilitási szakértője, üzletfejlesztési menedzsere valós példákon keresztül mutatta meg ezen kérdésekre, illetve arra a választ, hogy egy ingatlanfejlesztőnek, irodaház üzemeltetőjének, illetve akár társasházi környezetben hogyan lehet felkészülni az elektromos autózás jövőjére. Sok e-autó tulajdonos igényli, hogy ne csak a nyilvános töltőkön legyen lehetősége a töltésre, ami megteremti a társasházakba, és az irodaházakba telepített töltők iránti igényt. A telepítés során azonban az ingatlantulajdonosnak a terhelésmenedzsmentre, az optimális villamos energia felhasználásra is oda kell figyelnie. Erre nyújt többek között megoldást a Schneider Electric.

Építőpari innovációk a BME-n

"Építőanyagok CT vizsgálata – az egyik lehetséges módja az építőipari anyagok vizsgálatának, és egyben egy BME szabadalom, ami mögött már egy vállalkozás áll" - kezdte előadását Dr. Mahler András, a BME Építőmérnöki Karának Dékánhelyettese. Hozott már létre tűzgátlófalat közös szabadalom részeként a BME, és az AI alapú tengelysúlymérés, ami nyúlásmérő bélyegek felszerelésével valós időben tudja mérni a hidak terhelését, is egy az innovációk sorából. A Dékánhelyettes bemutatott egy mesterséges intelligencián alapuló talajmodell-alkotási technológiát is, ami a tervezési folyamatot tudja felgyorsítani, segít a kockázatok feltárásában és az optimalizált alapozás gyors meghatározásában.

A bemutatott példákban, innovációkban közös, hogy mindegyik megvalósítása együttműködéseken alapult.

- hívta fel a figyelmet Mahler András az egyetem, a diákok, illetve a piac közötti együttműködések fontosságára.

Változást hozhat-e az építőipari árak monitorozása?

Az építőipari árak monitorozásának lehetőségéről tartott előadást Huber Krisztián, CEO, ügyvezető igazgató, Terc. "Az árak monitorozását az építőipari szektor aluldigitalizáltsága hívta életre, valamint az építőipari termékek lokális felhasználásának az elve, a környezeti szempontoknak is megfelelően." - ismertette Huber Krisztián, az árakon alapuló adatbázis létrehozásának hátterén. A „Tüzépinfó” ennek megfelelően segít az árakat összehasonlítani, egyenlő megjelenést biztosítva az országos lefedettségű kereskedőknek és a kis tüzepeknek egyaránt. Az összehasonlíthatóságot segíti az is, hogy lehetőséget teremt a sokszor digitalizált rendszerrel nem rendelkező kisebb tüzepeknek is, hogy megjelenjenek egy online felületen.

Az árösszehasonlítás mellett a weboldal arra is használható, hogy például egy állami támogatás bejelentése után lekövethető legyen az árak változása.

Ember vs. technológia. Vajon melyik ma a korlát?

Alacsonyabb az energiafogyasztás és mégis elégedett a bérlő? Egy irodaépület energiahatékonysági projektjének a példáján keresztül mutatta be a korlátokat Pál Péter, ügyvezető igazgató, Re-Energy. A hatékony energiafogyasztás egy olyan összetett mutató, aminél kérdés az is, hogy a használók elégedettek-e vele, illetve az is, hogy mire képes az ingatlan.

Az energiahatékonyság az épület tervezésénél kezdődik, már tervező csapaton is sok múlik a végeredményt tekintve. A kivitelezés a következő lépés, amely során előfordul, hogy nem pont ugyanaz jön létre, mint amit a tervezők megálmodtak. Végül az üzemeltetés azt a feladatot kapja, hogy működtesse az épületet, úgy, hogy összhangba kell hoznia a bérlőt az épülettel – természetesen energiahatékonyan. Ha ebben a láncolatban valami rosszul alakul, akkor növekszik az épület energiafogyasztása. Összességében három-négyszeres különbség is lehet a tervezett és a valós fogyasztás között.

Nem más a további feladat, minthogy a megtanult jó gyakorlatokat ténylegesen alkalmazzuk is. A legjobb, amit tehetünk, hogy a rendelkezésre álló tudást használjuk.

- hangsúlyozta Pál Péter.

The future is old

Vatai Krisztián, CEO, FDB-Projekt Kft. előadásában olyan munkaerőigényes projekteket mutatott be, amelyek rávezették a vállalkozást arra, hogy az innovatív technológiákat alkalmazó autóiparhoz, vagy a gyógyszeriparhoz hasonlóan, átszervezze a munkafolyamatait a homlokzat kivitelezési munkáik esetében.

Vertikális integrációra és lean tervezésre - ami csökkenti a gyártási időt, valamint adatalapú működésre koncentráltunk.

- emelte ki. Lefordítva ezeket az építőipar nyelvére: a saját területeken digitalizálni szükséges, megfelelően strukturált adatbázist építeni, hogy a mesterséges intelligencia használható legyen, a vertikális integrációt is be kell vezetni, végül a generatív tervezéshez megfelelő szoftverre is szükség van, ami értékeli és analizálja a generátumot. Ezt emberi erőforrásból több idő lenne kontrollálni, mint manuálisan tervezni. A végtermék a Dijkstra, ami egy felhő alapú platformon kezeli a tervezéshez szükséges összes információt, valamint a gyártás során használt gépek működését, a gyártmánytervezést és a kivitelezési helyszínen történő előrehaladást.

