Maradt még ideje a hazai építőiparnak a teljes átalakulásra? - Változik a szabályozás, jönnek az adatok

Hosszú az út, de közös a cél!

Reicher Péter, a Graphisoft SE ország igazgató nyitóelőadásában kiemelte, hogy a digitalizáció egyre kezd felgyorsulni az építőiparban is, szoftverfejlesztőként a Graphisoft felelőssége, és egyben célja, hogy akár a mesterséges intelligenciában, akár a fenntarthatóságban elért eredményeket a piac számára is bemutassa, elérhetővé és használhatóvá tegye. Az ügyfél és társadalmi igények folyamatosan változnak, az építőipari szoftvereknek köszönhetően az iparág fenntarthatóbb, pontosabb, költséghatékonyabbá válhat. Többek között ezért dolgozik Magyarországon 600, más országokban további 300 kollégával a Graphisoft.

A BIM ma már nem megkerülhető. A technológia elérhető, és rendelkezésre áll.

"A közös BIM szabványosítással már több munkacsoport foglalkozik, a digitalizáció nemzeti szabályozásba való beillesztése most kiemelt feladat. De nem ez az egyetlen: a digitalizáció integrálása mellett kiemelt célunk, feladatunk, hogy közösen érjük el, hogy az egyik legmagasabb szén-dioxid-kibocsátással rendelkező ipar - az építőipar - elinduljon a változás útján és ne használja túl a környezetünket." - mondta el Reicher Péter.

Reicher Péter, kép forrása: Portfolio/Berecz Valter

A kormány legújabb lakáspiaci tervei

Bókay Márton, a Nemzetgazdasági Minisztérium nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a kormány lakáspiaci terveiről tartott előadást a konferencián. Jelenleg az látható, hogy a lakáspiaci kínálat nem tud felzárkózni a kereslethez, ami miatt a kínálat bővülésére van szükség.

Ennek egyik részeként a kormány a rövid távú lakáskiadási engedélyek kiadását felfüggesztette, másrészt a IX. kerületben 20 000 új kollégiumi férőhelyet kíván létrehozni. Új vidéki otthonfelújítási program is elindul, hiszen a lakásépítések mellett, a meglévő állomány felújítása is kiemelt cél. A SZÉP-kártyára érkező juttatások 50%-át hamarosan már otthonfelújításra is fel lehet használni, ezen túl, az 5%-os lakásáfa meghosszabbításától, valamint a SZÉP-kártyához hasonlóan kedvező adózással adható - kizárólag 15%-os szja-t és 13%-os szociális hozzájárulási adót tartalmazó - munkáltatói juttatástól is azt várja a kormány, hogy segíti a lakhatási válság megoldását.

Az egyik legfrissebb intézkedés, hogy egy új, lakásfejlesztési tőkeprogram indul, amelyben a hazai ingatlanalapokon keresztül alaponként akár 30 milliárd forintnyi forráshoz juthatnak az ingatlanpiaci szereplők, akár nyilvános, akár zártkörű alapok esetén. A programnak köszönhetően a várakozások szerint több mint 100 milliárd forint áramolhat az ingatlanpiacra.

A tőkealapokban az állami forrás részaránya legfeljebb 70 százalékot érhet el. Az állami befektetés 100 százalékának megfelelő összeget magyarországi fejlesztésre kell fordítani, amelynek 60 százaléka a következő három célra használható fel:

új lakás- és bérlakás építés, kollégiumfejlesztés.

A programra 2025. március 1-jétől 2025. december 31-ig lehet jelentkezni.

Bókay Márton, kép forrása: Portfolio/Berecz Valter

Készen áll a szakma átlépni a jövőbe!?

Koji László, az ÉVOSZ elnöke előadásában 3 kritikus feladatra hívta fel az iparág figyelmét:

a hatékonyság javítására minden szinten, az értékláncszemlélet átvételére és alkalmazására a humán erőforrás biztosítására, ami a képzéseket, az utánpótlást, de a megfelelő munkakultúrát is magába foglalja a minőség megtartására, képviseletére, amibe ma már a zöld építés is beletartozik, a technológia, a digitalizáció használata mellett

Az építőipar mindent túl él, minden helyzetet. De kérdés, hogy milyen áron.

- zárta gondolatait az elnök.

Koji László, kép forrása: Portfolio/Berecz Valter

Innovatív építőanyagok és építési megoldások – avagy mit hoz a jövő az otthonaink terén?

A ÉMI legfontosabb feladata az innováció és a minőségbiztosítás, amelyben a legfontosabb eszközük az együttműködés. Mayer András, az ÉMI Nonprofit Kft. vezérigazgatója beszámolt róla, hogy több projektet is indítottak, ahol a fenntartható, energiahatékony példákat szeretnék bemutatni. Ennek részeként mintaházak létesültek, és jelenleg is folyamatban van 10 innovatív ház kivitelezése, amellyel példát lehet mutatni, a hatékonyság, a minőség és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése terén. A mintaházakban sokféle technológiát alkalmaznak, van ahol előregyártott elemeket, máshol újszerű szerkezeteket.

Az együttműködés mindannyiunk érdeke, ez biztosítja, hogy a fenntarthatósági és a lakáspiaci célokat elérhessük.

- emelte ki a vezérigazgató.

Mayer András, kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Az építőipar új szabályozása

A magyar építészetről szóló törvény egy átfogó, egységes szabályozást kíván adni az ágazat számára. A meglévő törvények között gyakran ellentmondások voltak, ezekből egy integrált egységes tervezetet készítettünk. Több, mint 80 kormányrendeletet kellett módosítani.

A célunk, hogy átlátható, tudatos tervezés mentén megvalósuló adatbázisok is létrejöjjenek. Ennek részeként valósul meg például egy barnamezős kataszter és egy műemléki topográfia.

A Nemzeti Építésgazdasági Nyilvántartás is kiemelt jelentőségű új szakmai adatbázis lesz" - mondta el Lánszki Regő, építészeti államtitkár, Építési és Közlekedési Minisztérium.

Az új TÉKA célja kapcsán az államtitkár elmondta, hogy egységes keretrendszerrel, egységes definíciókkal határozza meg, hogy mit lehet, és mit nem, építeni. Vannak azonban olyan esetek, amelyeknél a helyi igényeknek megfelelően el lehet térni a TÉKA-tól.

A TÉKA-val kiemelt cél a természetes építőanyagok, valamint a hazai építőanyagok használatának ösztönzése. Az akadálymentesítés elvárása - például a nagyobb társasházak esetében is - szintén új eleme a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló rendeletnek. Változnak a lakásokra és lakóépületekre vonatkozó követelmények is, a szobaméret, a tárolóhelyiség, belmagasság, közösségi terek kérdéskörében.

További cél, hogy 2035-re a hazai műemlékek 95%-a megújuljon.

Az államtitkár elmondta, hogy a főépítészi rendszert is átalakítják, a feladatokat és hatásköröket felülvizsgálják. A főépítészi feladat ellátásához szigorúbb képzési feltételeket fognak meghatározni. Az új főépítészi rendszernek 2025 tavaszára kell felállnia. Az új hatósági rendszer alapján az egyszerű bejelentések és építési engedélyek is szabályozottabbak lesznek, illetve elindul a zöldfelületi tanúsítás is, annak érdekében, hogy ne kerüljenek kontrollálatlanul zöldterületek átminősítésre majd beépítésre.

Lánszki Regő, kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Címlapkép forrása: Portfolio

