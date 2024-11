Innováció és adat - Ezen múlik az építőiparunk

Egyszerre több trend érinti a piaci szereplőket, globális trendek, például az urbanizáció, a dekarbonizáció, és építőipari trendek egyaránt. Ezek változást szülnek, amire a vállalatoknak is fel kell készülnie, amit innovációval, új megközelítésekkel, vagy akár bátor döntésekkel lehet jól megvalósítani - hangzott el Tóth Zoltán, Representative for Digitalisation, STRABAG előadásában.

Az építőipari kibocsátásban rendkívüli felelőssége van a szereplőknek. De bőven van még kiaknázatlan lehetőség abban, hogy valódi eredményeket lehessen elérni a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében.

Ehhez innovációra, valamint adatra van szükség, vagyis folyamat- és adatalapú működésre.

- emelte ki a szakértő, majd hozzátette, hogy így érhető el az optimális működés, időmegtakarítás, valamint a környezeti lábnyom csökkentése. Az előadásban szó volt arról is, hogy a Strabag hogyan alkalmazza ezeket a szempontokat a mindennapi működése során.

Lehetőség a versenyképesség visszanyerésére energiatudatos és digitális innovációkkal

A versenyképesség megtartására hozott egy gyakorlati példát előadásában Szemere Marcell, kereskedelmi és marketing ügyvezető helyettes, EFAFLEX Hungária Kft. Az elmúlt 20 évben az EU folyamatosan veszített versenyképességéből, olyan okok miatt, mint a háború, a kereskedelmi háború, a növekvő energiaárak, a munkaerőhiány, az innovációs és a digitalizációs transzformációban való lemaradás vagy a diverzifikáltság hiánya.

Erre reagálva, a digitalizációs átállás komoly versenyelőnyt hozhat a vállalatok számára.

- mondta el Szemere Marcell, aki előadása további részében az ipari kapuk esetében alkalmazott technológiai újdonságokról, azok esetében elérhető energiahatékonyságról számolt be, valamint megtérülési számításokat is bemutatott.

Next generáció az állványozásban

Az integrált állványrendszerről, az állványozáshoz szükséges tudásról, a piac működéséről tartott előadást Serdült Sándor, a Layher ügyvezetője. Az állványozás következő generációja a Layer SIM megoldás, 3D-s modell alapján segíti a tervezési folyamatot, az ütközésvizsgálatot, a pontos anyaglistát, majd ezt követően biztosítja, hogy a logisztika megvalósítás is sokkal gördülékenyebbé váljon.

A pontos anyaglista és a 3D-s modell segítségével kevesebb anyagra lesz szükség, gyorsabban felépül az állványzat, kisebb költséggel.

- emelte ki az ügyvezető az előnyöket, majd hozzátette, hogy a kivitelezési biztonság is nagyobb a tervezésnek köszönhetően, ami a hatékonyabb munkavégzést segíti elő. Az előadásban bemutatott már megvalósult projekteket is, amelyeknél 3D-s tervezéssel valósították meg az állványozást.

Luxus vagy befektetés? Hol térül meg a minőségi szellőztetés?

A mesterséges szellőztetésről, mint az épületek egyik alapinfrastruktúrájáról tartott előadást Vigh Gellért, a Lindab regionális fejlesztési vezetője.

A beltéri friss levegő azért is kiemelten fontos, mert az időnk 90%-át beltérben töltjük. A mesterséges szellőztetés előnye, hogy egyfelől szűrt levegőt enged csak be, másrészt hőt sem veszítünk a rendszer által. Az állandó, a változó, illetve az igényvezérelt szellőztetések között is van különbség, utóbbi szenzorok alapján méri a szükséges levegőztetés mértékét, ami az energiafogyasztási mutatókra is kedvezően hat.

Vigh Gellért egy esettanulmány alapján mutatta be, hogy egy már meglévő rendszer korszerűsítésével milyen előnyökre tehet szert egy irodaház: ezek például az energiafelhasználás csökkenése, a gyors megtérülés, a jobb komfortérzet.

A mesterséges szellőztetés alapinfrastruktúra egy épületnél, a legjobb megoldás, ha a szellőztetés igény szerinti vezérléssel van ellátva és fontos azt is látni, hogy lehetséges a meglévő rendszereket is javítani, felújítani, nem csak új építéseknél van lehetőség a mesterséges szellőztetésre.

- zárta előadását a szakértő.

Hálózati lefedettség a tervezőasztalon: Felkészülés a holnap kihívásaira

A konferencia kora délutánján a hálózati lefedettség problémájáról beszélgettek a meghívott szakértők. Mindenki találkozott már olyan épülettel, - akár lakó, akár irodaház, vagy hotelről is van szó - amelyben a telekommunikációs eszközök nem voltak használhatók a lefedettség miatt. Bóday Tamás Csaba, a CETIN Hungary kereskedelmi igazgatója, a beszélgetés vezetője a hálózati lefedettségben látott tapasztalataikról, az aktív és passzív infrastruktúrával kapcsolatos érdekekről, felelősségről kérdezte a panel résztvevőit. Elmondta, hogy nem minden esetben triviális, hogy milyen technológiával, hogyan lehet például az összes hálózati szolgáltatót egy adott épületbe bevinni, de bármilyen megoldást is alkalmazzon egy tulajdonos, komplex tervezésre van ehhez szükség.

Pálfalvi Zsuzsa, FM üzletág igazgató - NEO Property Services, ESG munkacsoport vezető – LEO kiemelte, hogy a legtöbb probléma - a térerőt, lefedettségét illetően - a mélygarázsokban szokott előfordulni. Az épületüzemeltetőknek jellemzően nagyon kevés lehetősége van arra, hogy visszacsatoljon a fejlesztő vagy a tervező felé – a hasonló ügyekben. Nagy Csaba, Ybl- és Prima Primissima díjas építész, vezető tervező, Archikon Kft. hozzátette, hogy a műemléki épületeknél is előforduló probléma a lefedettség, de bármilyen ingatlanról is legyen szó, a pozitív tapasztalatokból - akár azáltal, hogy bejárjuk egymás házait - nagyon sokat lehet tanulni annak érdekében, hogy akár 10 év múlva is használhatóak legyenek az épületeink. Berényi Zsolt, a Property Market Ingatlanfejlesztő fejlesztési igazgatója kiemelte, hogy a felhasználói élmény – bármilyen típusú ingatlanról is legyen szó – kiemelten fontos szempont az ingatlanfejlesztések során. Ennek megfelelően nem lehetőség, hogy akár csak a mélygarázsban is, de elveszítsék a ház használói a kommunikációs lehetőséget. A fejlesztő és a beruházó felelőssége is, hogy a megvalósítás során ez a szempont is előkerüljön. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a beruházó, mint szponzor, sokszor húz egy határt a költségekben, és emellett kell a lehető legjobban megvalósítani az adott projektet.

