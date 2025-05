Átalakul a Mester utca: karbonsemleges irodakomplexum épül a IX. Kerületben

Portfolio 2025. május 26. 14:00

A Mester utca 76B szám alatt épülő M76 ingatlanberuházás vegyes funkciójú fejlesztésként szállodát, irodát és apartmanokat is magában foglal. A 9100 négyzetméteres irodaház tervezésénél elsődleges szempont volt a fenntarthatóság: 100%-ban geotermikus hűtési-fűtési rendszerrel és talajszondás, energiatakarékos gépészettel várják a bérlőket. A projekt részeként a környék is megújul: gyalogos útvonalak, parkos zöldterület és kutyafuttató is kialakításra kerül. A versenyképes bérleti díjak mellett az ESG-kompatibilitás, a zöld megoldások és a munkavállalói jólét szempontjai is kiemelt szerepet kapnak.