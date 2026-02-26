Merre tart a budapesti lakáspiac 2026-ban? Milyen lehetőségek vannak a Duna-parti fejlesztésekben?

A Portfolio Business Podcastben Uzsoki Mátéval, a SunDell résztulajdonosával, operatív vezetőjével beszélgettünk. A SunDell budapesti kertvárosi lakóingatlanokra specializálódott ingatlanfejlesztő, amely 2020 óta tőzsdén jegyzett vállalat a BÉT Standard kategóriájában és egyben Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaság (SZIT) is.

A podcast az ingatlanfejlesztések aktualitásait járta körbe, részben a SunDell Port projekt kapcsán: mi számít valódi vevői értéknek, mi az a minőségi elem, ami ma tényleg fizetési hajlandóságot teremt, és mi az, ami már „túlfejlesztésnek” minősülhet.

Közben a költségoldalon a bizonytalanságok – különösen a késések ára – egyre inkább implicit kamatteherként működnek, a prémium vevő pedig az „úgyis megveszik” mítosz helyett sokszor biztonságot, kiszámíthatóságot és világos narratívát keres: nem csak hozamot, hanem olyan projektet, amelyben érti, mire mond igent.

A cikk és a videó megjelenését a SunDell támogatta.

