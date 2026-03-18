Több milliárdból terjeszkedik a hazai pékáruk ismert gyártója
Több milliárdból terjeszkedik a hazai pékáruk ismert gyártója

Kelet-közép-Európa legnagyobb kapacitású sütőüzemének alapkövét tette le Tatán a Ceres Sütőipari Zrt. A 24,6 milliárd forintból megvalósuló beruházás részeként egy olyan létesítmény épül fel, amely naponta 100 tonna szeletelt toastkenyér előállítására lesz képes. A fejlesztés már az első ütemben száz új munkahelyet teremt – írta közleményében a cég.
Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!
A tizennégyezer négyzetméteres üzemcsarnok a vállalat által megvásárolt, hét hektáros területen kap helyet.

A nagyszabású fejlesztést a Ceres anyavállalata, a cseh Penam cégcsoport finanszírozza,

amelyet a magyar állam és az Európai Unió összesen 4,2 milliárd forint vissza nem térítendő forrással támogat.

A jelenleg kétszáz munkavállalót foglalkoztató társaság az 1953-ban alapított Győr- és Vidéke Sütőipari Vállalat jogutódja. A cég eddig Győrben és Miskolcon működtetett üzemeket. Kínálatukban elsősorban a mindennapi fogyasztásra szánt pékáruk, cipók, kalácsok és toastkenyerek, valamint az egészségtudatos táplálkozásba illeszthető termékek szerepelnek.

A vállalat az elmúlt két évben 12-13 milliárd forint körüli nettó árbevételt, illetve több százmillió forintos adózott eredményt ért el.

