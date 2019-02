Elég volt a befektetési célú lakásvásárlókból? - Visszaszorítaná őket az MNB

A javasolt lakáspiaci intézkedések

A jegybank a dokumentumhoz fűzött közleményben jelezte, hogy a korábbi években megkezdett versenyképességi műhelymunka folytatásaként egy átfogó, 330 pontból álló Versenyképességi programot dolgozott ki, amely 12 kulcsterületet fed le. Ezek egyike a családok otthonteremtésének támogatása, amelyen belül kilenc pontban fogalmazták meg a javasolt intézkedéseket. Ezekből leginkább nyolc olyan van, ami a lakásvásárlást és így a hazai ingatlanpiacot is közvetlenül érintheti a jövőben.2019. február 10-én bejelentésre került, hogy július elsejétől kezdődően a használt lakások vásárlása esetén is igényelhető lesz a két gyermeket vállaló vagy nevelőcsaládok számára a 10 millió forintos, a három gyermekeseknek a 15 millió forintoskamattámogatott hitel. A jelenlegi szabályok szerint azonban a CSOK vissza nem térítendő támogatás összege 2,6 millió forint 2 gyermek (vállalása) esetén még új lakás vásárlásakor vagy építésekor is. Az ingatlanárak emelkedését figyelembevéve megfontolandó egy intenzívebb támogatási csomag kialakítása kétgyermekes családok (vállalt gyermekek esetén is) részére.A KSH 2011. évi népszámlálásának adatai alapján a gyermeket nevelő magyar családok több mint fele egygyermekes, egyharmada kétgyermekes, és mindössze 12 százalékának van 3 vagy több gyermeke. A javaslat több módon is végrehajtható, figyelembe lehet venni a jelenlegi lakásméretet, illetve amennyiben kimondottan előretekintőcélú az intézkedés, akkor felmerülhet, hogy csak a jövőben vállalt gyermekek után járjon a kedvezmény.A lakáspiaci kondíciók folyamatos változása miatt a lakásárak is érdemben módosulnak időről időre, így megfontolandó lehet a CSOK keretében kapható maximális támogatási összegek indexálása (pl. az MNB lakásárindexszel). Továbbá az 5 ezer fő alatti kistelepüléseken az új lakás vásárlására igénybe vehető támogatásösszegek már használt lakás vásárlására, bővítésre vagy az összegek feléig korszerűsítésre is felhasználhatók lesznek, az intézkedés így előnyben részesíti a kisebb településeket.Korábban használt lakás vásárlása esetén egy 35 millió forintos árplafon volt meghatározva a CSOK igénylése esetén, a kormány legutóbbi bejelentése alapján viszont ezt a korlátot eltörölték.Budapesten a lakásárak nagymértékű emelkedéséhez a befektetési célú lakásvásárlások magas, mintegy 40 százalékos aránya is hozzájárul. Ezek tükrében érdemes lehet a fővárosi áremelkedést hűteni az illetékszabályok szigorításával befektetési célú lakásvásárlás esetén. A befektetési motiváció ellenösztönzése érdekében emellett javasolt lehet különbséget tenni a CSOK-támogatás mértékében a már tulajdonolt ingatlanok száma alapján. A lakásárak emelkedését mindezek mellett a lakossági megtakarítások ingatlanpiacon kívülre való terelésével is lehetne hűteni.A lakásállomány minőségének fenntartását elősegítő lakásépítési szint eléréséhez egy teljesen új gondolkodásmódra van szükség, amely elsősorban új városrész-koncepciók kidolgozását, új lakóterületek kijelölését és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekmegvalósítását jelenti, de fontos szempontja a modern technológiák alkalmazása is. Ezzel a megközelítéssel egy élhetőbb környezet jönne létre, ellentétben azzal, haa nagyvárosok minél központibb területeire még több lakás zsúfolódik be. Továbbá hatékonyabb technológiák alkalmazásával a lakásállomány megújulásának üteme is nagyobb eséllyel gyorsulhatna.Tekintettel az üresen álló önkormányzati lakások számára, megfontolandó azok felhasználása a fiatalok első lakhatásának megteremtésére, ami a gyermekvállalást istámogatná.Magyarországon demográfiai célokat is támogató potenciális lehetőséget jelentenek az önkormányzati tulajdonban lévő, üresen álló lakások. Magyarország lakásállománya 4 millió 405 ezer lakásból állt 2016 októberében (2016. évi mikrocenzus adatai alapján). 2016-ban a nem lakott lakások aránya 12 százalék volt a teljes lakásállományon belül, ami 550 ezer lakásnak felel meg. Az üresen álló lakások aránya a községekben, nagyközségekben 15 százalékos volt, ami érdemben meghaladja a városokra jellemző arányt. A nem lakott lakások 3 százaléka, összesen 16 312 darab volt önkormányzati tulajdonban, ez a szám a korábbi 2011-es népszámlálás óta 17 százalékkal emelkedett.

A nem lakott lakások száma és lakásállományon belüli aránya Magyarországon

településtípusok szerinti bontásban (2016), forrás: MNB

Jelenleg az első lakást vásárló 35 év alattiak számára a 4 százalékos visszterhes vagyonátruházási illeték felét kell kifizetni, ha a lakástulajdon forgalmi értékenem haladja meg a 15 millió forintot. 2017-ben a 35 év alattiak lakásvásárlásainak 26 százaléka volt 15 millió forint feletti, akik így nem részesülhettek az illetékkedvezményből. A fiatalok otthonteremtésének és életkezdésének támogatása érdekében ugyanakkor célszerű lenne az első lakástulajdon megszerzését illetékmentessé tenni. Javasoljuk, hogy az értékhatár rendszeres időközönként legyen felülvizsgálva és legyen a lakásárindexszel indexálva, így a lakásárak emelkedésemiatt kevesebb fiatal szorulna ki a kedvezményből.A jelenlegi szabályozás szerint vállalkozó által újonnan épített/építtetett lakás vásárlása esetén a vásárlás 15 millió forintig illetékmentes, 15-30 millió forint közötti vételár esetén a 15 millió forint feletti részre kell csak a 4 százalékos illetéket fizetni. 2017-ben a budapesti még szabad új lakások 69 százaléka 30 millió forint feletti kínálati árral rendelkezett, amelyek így kiestek az illetékkedvezményből. A lakásárak változásával összhangban javasoljuk a jelenlegi értékhatárok folyamatos felülvizsgálatát és esetleges indexálását. Az új lakások esetében alkalmazott illetékkedvezmény az otthonteremtés mellett a lakásállomány megújulását is támogatja.