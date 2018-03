Két új ingatlanfejlesztés indul a budapesti agglomerációban

A felvásárlással a CTP tulajdonában lévő jövőbeni bérelhető területek több, mint 450 ezer négyzetmétert érhetnek el. A telkeken a kivitelezési munkák 2018 második negyedévében kezdődhetnek és várhatóan 2019 elejére fejeződnek be. A cég nemcsak Biatorbágyon, hanem az agglomeráció dél-keleti részén, Üllőn is rendelkezik már 100 ezer négyzetméternyi ingatlannal. A mostani, dunaharaszti fejlesztés következtében a dél-keleti agglomerációban az ottani állomány 150 ezer négyzetméterre bővül.A cég már korábban is aktív szereplője volt a régiós ingatlanpiacnak, az utóbbi időben Magyarország mellett Romániában is jelentős bővítéseket hajtott végre. A mostani két tranzakció összértéke együttesen elérte a 10 millió eurót (3,1 milliárd forint).

Forrás: LinkedIn