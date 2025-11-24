Rég nem látott csapást mértek az ukránok Oroszország területén - De már nincs krízis

A moszkvai régió kormányzója közölte, hogy
helyreállt a működés abban a fűtő- és erőműben, amelyet vasárnap ukrán dróntámadás ért.
A támadás következtében keletkezett tűz miatt az üzemet le kellett állítani.
A Satura városában található létesítmény elleni támadás jelentős tüzet okozott, és mintegy 33 ezer lakos maradt fűtés nélkül, miközben az éjszakai hőmérséklet fagypont körül alakult.
Ez volt Kijev egyik legjelentősebb csapása egy mélyen Oroszország területén található erőmű ellen.
Andrei Vorobyov regionális kormányzó elmondta, hogy a hatóságok még dolgoznak a lakóépületek és közintézmények fűtési rendszerhez való visszakapcsolásán.
Míg Oroszország a háború negyedik évében rendszeresen támadja Ukrajna áram- és fűtési infrastruktúráját, addig Kijev eddig főként az orosz olajfinomítók, nyersolaj-terminálok és csővezetékek kiiktatására összpontosított.
