  • Megjelenítés
Rég nem látott csapást mértek az ukránok Oroszország területén - De már nincs krízis
Globál

Rég nem látott csapást mértek az ukránok Oroszország területén - De már nincs krízis

Portfolio
Újra működik a moszkvai régióban található fűtő- és erőmű, amelyet ukrán dróntámadás miatt kellett leállítani - írta a Sky News. A Satura városában található létesítmény elleni támadás jelentős tüzet okozott, és mintegy 33 ezer lakos maradt fűtés nélkül, miközben az éjszakai hőmérséklet fagypont körül alakult.z volt Kijev egyik legjelentősebb csapása egy mélyen Oroszország területén található erőmű ellen.

A moszkvai régió kormányzója közölte, hogy

helyreállt a működés abban a fűtő- és erőműben, amelyet vasárnap ukrán dróntámadás ért.

A támadás következtében keletkezett tűz miatt az üzemet le kellett állítani.

A Satura városában található létesítmény elleni támadás jelentős tüzet okozott, és mintegy 33 ezer lakos maradt fűtés nélkül, miközben az éjszakai hőmérséklet fagypont körül alakult.

Még több Globál

Megtámadták Zaporizzsját, felharsant a légiriadó

Kozovoi: Európa az utolsó békeévét éli, már megindult a provokáció

Teljes a káosz a béketerv körül, lehet még esélye Ukrajnának - Háborús híreink hétfőn

Ez volt Kijev egyik legjelentősebb csapása egy mélyen Oroszország területén található erőmű ellen.

Andrei Vorobyov regionális kormányzó elmondta, hogy a hatóságok még dolgoznak a lakóépületek és közintézmények fűtési rendszerhez való visszakapcsolásán.

Míg Oroszország a háború negyedik évében rendszeresen támadja Ukrajna áram- és fűtési infrastruktúráját, addig Kijev eddig főként az orosz olajfinomítók, nyersolaj-terminálok és csővezetékek kiiktatására összpontosított.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Kemény ultimátumot kapott Brüsszel: Washington olyan követelésekkel állt elő, amelyek felforgathatják az európai gazdaságot
Véget ért a genfi csúcstalálkozó a washingtoni béketervről - Meghozta a döntést az Egyesült Államok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility