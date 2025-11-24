Telefonon egyeztetett az amerikai és a kínai elnök

Donald Trump amerikai elnök hétfőn telefonon beszélt Hszi Csin-ping kínai elnökkel,

amit a Fehér Ház egyik tisztviselője megerősített a CNBC-nek. A beszélgetés részleteiről, beleértve annak okát vagy kezdeményezőjét, nem közöltek információkat.

A kínai külügyminisztérium közleménye szerint

a felek végrehajtják mindazt, amiben megállapodtak

a két vezető múlt havi, dél-koreai Busan városában tartott találkozóján. Ez a megállapodás magában foglalta, hogy az Egyesült Államok csökkenti a kínai árukra kivetett vámokat, Kína pedig felfüggeszti a ritkaföldfémekre vonatkozó új exportkorlátozásokat, ami enyhítette a kereskedelmi háború feszültségét.

A kínai-amerikai kapcsolatok általánosságban stabil és pozitív pályán maradtak a busani találkozó óta

- közölte Peking a hétfői nyilatkozatában.

Trump és Hszi megvitatták az ukrajnai helyzetet is, miközben Ukrajna jelenleg tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal egy olyan béketerv kapcsán, amelyet a Trump-adminisztráció hálaadásig szeretne elfogadtatni Kijevvel.

A kínai vezető ismételten kifejezte országa álláspontját, miszerint

Tajvannak vissza kell térnie Kínához.

A külügyminisztérium közleménye szerint Trump erre reagálva kijelentette, hogy

az Egyesült Államok "megérti, mennyire fontos Kína számára a tajvani kérdés".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images