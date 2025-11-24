Általános sztrájk bénítja meg a népszerű európai turistacélpontot: Ryanair, easyJet járatok is érintettek

December 11-én Portugáliában általános sztrájk miatt tömeges járattörlések várhatók a légiközlekedésben.

Egy szakszervezeti vezető hétfőn közölte, hogy az általános sztrájk, amely a tervezett munkaügyi reformok ellen irányul,

várhatóan a legtöbb repülőgépet a földre kényszeríti.

"Csak a minimális szolgáltatások fognak működni" – mondta Ricardo Penarroias, az SNPVAC szakszervezet vezetője, amely a légiutas-kísérőket képviseli.

Az SNPVAC hétfőn bejelentette, hogy csatlakozik a december 11-ére meghirdetett általános sztrájkhoz. A munkabeszüntetést a hónap elején hirdették meg azok ellen a javaslatok ellen, amelyek megkönnyítenék az elbocsátásokat és rugalmasabbá tennék a munkaidőt. Az általános sztrájkot jellemzően a közszféra dolgozói – különösen a pedagógusok –, valamint az egészségügyi és a közlekedési ágazat munkavállalói is támogatják.

Az SNPVAC mintegy ötezer légiutas-kísérőt képvisel, többségüket a privatizáció alatt álló TAP Air Portugalnál. A tagság fennmaradó része többek között a Ryanairnél, az easyJetnél és az Azores Airlinesnél dolgozik. Penarroias a Reutersnek elmondta, hogy a szakszervezet hétfői közgyűlésén a tagok 82 százaléka a sztrájkhoz való csatlakozás mellett szavazott.

Közlése szerint a jogszabályoknak megfelelően a sztrájkot már bejelentették a légitársaságoknál és a munkaügyi minisztériumnál. A kormánynak kell meghatároznia a sztrájk idejére vonatkozó minimális szolgáltatási szintet.

Forrás: Reuters

