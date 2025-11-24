Lemaradásban a Meta az AI-versenyben, de az elemzők szerint fordulhat a kocka

A BNP Paribas elemzője szerint
az AI-kiadások idővel megtérülnek,
ezért hétfőn "felülteljesítés" ajánlással kezdte meg a Meta követését. A Meta abban különbözik a nagyvonalúan költekező techversenytársaktól, hogy nincs felhőszolgáltatási üzletága, ami miatt a Wall Streeten sokan attól tartanak, hogy a növekvő AI-büdzsé monetizációja nehezebb lesz.
A BNP Paribas elemzője elismerte, hogy a Meta a versenytársaknál gyorsabban emelheti a tőkeberuházásait, és bevételeiből is nagyobb hányadot fordít AI-költségekre. Szerinte ez elengedhetetlen a versenyképességhez, és végső soron meghozza gyümölcsét: a megtérülés idővel jelentősen meghaladhatja a költségeket, ami felgyorsíthatja a vállalat növekedését. Úgy látja, a rövid távon megugró beruházások és a velük járó marginnyomás szükséges ahhoz, hogy a Meta megszilárdítsa pozícióját az AI-versenyben.
Az elemző szerint a Meta már most is érdemben használja a mesterséges intelligenciát: javította a felhasználói élményt, fejlesztette hirdetési eszközeit, és növelte az elköteleződést. A Meta AI digitális asszisztenssel azonban nehezebb volt bizonyítani: a szolgáltatás teljesen ingyenes, miközben a ChatGPT és a Gemini fejlettebb funkciói előfizetésesek, és a Meta AI elérésben is elmarad ezektől. A Llama, a Meta AI-modellje gyengébben szerepel a ranglistákon. Az alapszintű modellek piacán kiélezett a verseny, és a Meta az elemző szerint lemaradt a riválisok mögött.
Bár a modellpiaci lehetőségeket óvatosabban ítéli meg, az elemző összességében úgy véli, hogy a Facebook anyavállalata képes javítani az AI monetizációját, miközben tovább növeli részesedését a globális hirdetési költésekből. Rámutatott, hogy a hirdetési árak emelkednek még a növekvő hirdetésterhelés mellett is, ami erős hirdetői keresletet jelez. A Meta páratlan mérete és erős célzási képességei különösen vonzóvá teszik a platformot a hirdetők számára.
A Meta részvényeinek árazásáról alábbi cikkünkben írtunk:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ha ez igaz, akkor brutális zuhanás jön az olajárban!
Jön az áradat.
Riasztó fejlemény: új madárinfluenza-variáns miatt halt meg egy amerikai férfi
A világ első H5N5-fertőzöttje volt.
Nagygyörgy Tibor: ezért adtam el az Otthon Centrumot
A Biggeorge vezérigazgatója válaszolt a kérdéseinkre.
Elképesztő összegből épít szuperszámítógépet kormányzati ügyfeleinek az Amazon
Ez az egyik legnagyobb ilyen program.
Megtámadták Zaporizzsját, felharsant a légiriadó
Több kerületben is robbanás volt.
Két év után véget ért a dráma a kulcsfontosságú aranybányánál
Örülhetnek a befektetők.
Váratlan fordulat a Black Friday előtt: a vámok miatt kevesebb lesz a leárazás
Így is rekordok dőlhetnek az Egyesült Államokban.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!