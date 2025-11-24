Lemaradásban a Meta az AI-versenyben, de az elemzők szerint fordulhat a kocka

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

A BNP Paribas elemzője szerint

az AI-kiadások idővel megtérülnek,

ezért hétfőn "felülteljesítés" ajánlással kezdte meg a Meta követését. A Meta abban különbözik a nagyvonalúan költekező techversenytársaktól, hogy nincs felhőszolgáltatási üzletága, ami miatt a Wall Streeten sokan attól tartanak, hogy a növekvő AI-büdzsé monetizációja nehezebb lesz.

A BNP Paribas elemzője elismerte, hogy a Meta a versenytársaknál gyorsabban emelheti a tőkeberuházásait, és bevételeiből is nagyobb hányadot fordít AI-költségekre. Szerinte ez elengedhetetlen a versenyképességhez, és végső soron meghozza gyümölcsét: a megtérülés idővel jelentősen meghaladhatja a költségeket, ami felgyorsíthatja a vállalat növekedését. Úgy látja, a rövid távon megugró beruházások és a velük járó marginnyomás szükséges ahhoz, hogy a Meta megszilárdítsa pozícióját az AI-versenyben.

Az elemző szerint a Meta már most is érdemben használja a mesterséges intelligenciát: javította a felhasználói élményt, fejlesztette hirdetési eszközeit, és növelte az elköteleződést. A Meta AI digitális asszisztenssel azonban nehezebb volt bizonyítani: a szolgáltatás teljesen ingyenes, miközben a ChatGPT és a Gemini fejlettebb funkciói előfizetésesek, és a Meta AI elérésben is elmarad ezektől. A Llama, a Meta AI-modellje gyengébben szerepel a ranglistákon. Az alapszintű modellek piacán kiélezett a verseny, és a Meta az elemző szerint lemaradt a riválisok mögött.

Bár a modellpiaci lehetőségeket óvatosabban ítéli meg, az elemző összességében úgy véli, hogy a Facebook anyavállalata képes javítani az AI monetizációját, miközben tovább növeli részesedését a globális hirdetési költésekből. Rámutatott, hogy a hirdetési árak emelkednek még a növekvő hirdetésterhelés mellett is, ami erős hirdetői keresletet jelez. A Meta páratlan mérete és erős célzási képességei különösen vonzóvá teszik a platformot a hirdetők számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

