  • Megjelenítés
Lemaradásban a Meta az AI-versenyben, de az elemzők szerint fordulhat a kocka
Üzlet

Lemaradásban a Meta az AI-versenyben, de az elemzők szerint fordulhat a kocka

Portfolio
A BNP Paribas 800 dolláros célárat adott a Meta részvényeire, és "felülteljesítés" ajánlással indította a követést, arra számítva, hogy a vállalat AI-beruházásai megtérülnek. Ez 30 százalékos felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi árfolyamhoz képest - írja a Marketwatch.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

A BNP Paribas elemzője szerint

az AI-kiadások idővel megtérülnek,

ezért hétfőn "felülteljesítés" ajánlással kezdte meg a Meta követését. A Meta abban különbözik a nagyvonalúan költekező techversenytársaktól, hogy nincs felhőszolgáltatási üzletága, ami miatt a Wall Streeten sokan attól tartanak, hogy a növekvő AI-büdzsé monetizációja nehezebb lesz.

A BNP Paribas elemzője elismerte, hogy a Meta a versenytársaknál gyorsabban emelheti a tőkeberuházásait, és bevételeiből is nagyobb hányadot fordít AI-költségekre. Szerinte ez elengedhetetlen a versenyképességhez, és végső soron meghozza gyümölcsét: a megtérülés idővel jelentősen meghaladhatja a költségeket, ami felgyorsíthatja a vállalat növekedését. Úgy látja, a rövid távon megugró beruházások és a velük járó marginnyomás szükséges ahhoz, hogy a Meta megszilárdítsa pozícióját az AI-versenyben.

Még több Üzlet

Ezeket a tüneteket öregedésnek hisszük, pedig súlyos betegségre utalhatnak

Itt az újabb fordulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Bődületes célár érkezett az S&P 500 indexre - Tovább száguldhat jövőre az amerikai tőzsde

Az elemző szerint a Meta már most is érdemben használja a mesterséges intelligenciát: javította a felhasználói élményt, fejlesztette hirdetési eszközeit, és növelte az elköteleződést. A Meta AI digitális asszisztenssel azonban nehezebb volt bizonyítani: a szolgáltatás teljesen ingyenes, miközben a ChatGPT és a Gemini fejlettebb funkciói előfizetésesek, és a Meta AI elérésben is elmarad ezektől. A Llama, a Meta AI-modellje gyengébben szerepel a ranglistákon. Az alapszintű modellek piacán kiélezett a verseny, és a Meta az elemző szerint lemaradt a riválisok mögött.

Bár a modellpiaci lehetőségeket óvatosabban ítéli meg, az elemző összességében úgy véli, hogy a Facebook anyavállalata képes javítani az AI monetizációját, miközben tovább növeli részesedését a globális hirdetési költésekből. Rámutatott, hogy a hirdetési árak emelkednek még a növekvő hirdetésterhelés mellett is, ami erős hirdetői keresletet jelez. A Meta páratlan mérete és erős célzási képességei különösen vonzóvá teszik a platformot a hirdetők számára.

A Meta részvényeinek árazásáról alábbi cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Rég nem látott lufi miatt rettegnek a piacok - De mutatunk egy olcsó részvényt, ami sokkal többet érhet az elemzők szerint

metaaerfolyam

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Kemény ultimátumot kapott Brüsszel: Washington olyan követelésekkel állt elő, amelyek felforgathatják az európai gazdaságot
Itt az újabb fordulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility