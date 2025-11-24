Kiderült: jön az amerikai-kínai elnöki találkozó!

Donald Trump hétfő reggel folytatott telefonbeszélgetést a kínai elnökkel, amelynek során megvitatták a két ország közötti feszültségforrásokat, köztük az amerikai szójababvásárlások elmaradását, valamint Ukrajna és Tajvan helyzetét.

A beszélgetésre néhány héttel a dél-koreai csúcstalálkozójuk után került sor, ahol a felek egyéves fegyverszünetben állapodtak meg, amely visszavonta a Trump által korábban Kínára kivetett vámok jelentős részét, valamint Peking válaszlépéseit.

Trump a közösségi médiában "nagyon jó telefonbeszélgetésként" jellemezte a hívást, amely érintette Ukrajna kérdését, a fentanil előállításához használt kínai vegyszerek exportját és a mezőgazdasági termékek vásárlását. Az amerikai elnök szerint a megbeszélés a dél-koreai "rendkívül sikeres találkozó" folytatása volt, és mindkét fél jelentős előrelépést tett vállalásai teljesítésében.

"Most már a nagy képre összpontosíthatunk" - írta Trump, hozzátéve, hogy e

lfogadta Hszi meghívását egy áprilisi pekingi látogatásra, és viszonzásképpen meghívta a kínai elnököt egy későbbi hivatalos amerikai állami látogatásra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images