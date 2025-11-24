Egy álom omlott össze: az elhízás elleni csodaszer nem váltotta be a reményeket - Mutatjuk, mit gondolnak az elemzők

A Novo Nordisk hétfőn közölte, hogy a szemaglutid régebbi, szájon át szedhető változatát vizsgáló két tanulmány nem hozta a várt eredményeket az Alzheimer-viszgálatokban. A hírre a Novo részvényei nap közben több mint 12%-ot estek, a kereskedés végére pedig 5,8%-os mínuszban zártak. A kísérletek azt mérték, képes-e a szemaglutid – az Ozempic és a Wegovy hatóanyaga – lassítani az Alzheimer-kór előrehaladását. A hírt szakértők és Novo-befektetők kommentálták, amit a Reuters összegyűjtött.
Susan Kohlhaas, az Alzheimer's Research UK kutatási és partnerségi igazgatója szerint ezek az eredmények ismét emlékeztetnek arra, hogy az Alzheimer-kórt több, egymástól eltérő biológiai folyamat hajtja. Egyetlen megközelítés valószínűleg nem lesz elegendő. Arra van szükség, hogy "sokkal mélyebben megértsük ezeket a folyamatokat, és olyan terápiákat fejlesszünk, amelyek együtt alkalmazva több irányból képesek kezelni a betegséget."
Markus Manns, az Union Investment portfóliómenedzsere (Novo-részvényes) elmondta:
A Novóba csak részben volt beárazva az Alzheimer-lehetőség, a kudarc mégis csalódás.
Az árfolyam esését fokozta, hogy sok befektető a mai hír előtt ódzkodott a papír eladásától vagy shortolásától a nagy Alzheimer-potenciál miatt." Az alapkezelő szerint a fókusz most a Cagrisema REDEFINE 4, a Zepbounddal szembeni fej-fej melletti vizsgálat eredményeire helyeződik. Ha a Zepbounddal egyenértékű vagy annál jobb hatásosság igazolódik, ez újraélesztheti a várakozásokat a Novo elhízásportfóliója körül.
Fiona Carragher, az Alzheimer's Society szakpolitikai és kutatási igazgatója kiemelte: "Nagyon csalódást keltő, hogy a nagy várakozás övezte eredmények nem azt hozták, amit reméltünk. Ugyanakkor egy vizsgálat sem hiábavaló: minden kutatás segít jobb gyógyszereket és jobb vizsgálati terveket kialakítani a jövőben."
Brian Skorney, a Baird elemzője szerint "az egyik legszélesebb körben klinikailag hatásosnak tartott mechanizmus kudarca rávilágít arra, mennyire összetett ez a betegség, és erősíti a Biogen Leqembi-je melletti érveket." Hozzátette: "Noha ez a kudarc egy időre parkolópályára teszi a GLP-1-ek Alzheimer-kórban való alkalmazását, nem lepődnénk meg, ha a feltevést a jövőben hatékonyabb és jobban tolerálható GLP-1-ekkel újra tesztelnék."
Evan Seigerman, a BMO Capital elemzője szerint: "A Novo részvényei a vártnál nagyobb lefelé irányuló volatilitást mutathatnak, mivel a mai elhibázott eredmény a cég közelmúltbeli nehézségeinek sorát gyarapítja."
Richard Vosser, a JPMorgantől kifejtette: "Összességében, bár a szemaglutid Alzheimerben mutatott hatásának hiánya elvett egy lehetséges felhajtóerőt, a valóságban ez csekély vagy semmilyen hatással nincs a Novo előrejelzéseire. Az esést túlzónak tartjuk."
Yihan Li, a Barclays elemzője szerint: "Bár a mai sikertelenség negatívum, úgy véljük, a frissítés egyúttal utat nyit a befektetőknek, hogy inkább a szemaglutid receptkiváltási trendjeinek esetleges visszapattanására fogadjanak a fő indikációkban, vagyis a cukorbetegség és az elhízás területén."
Erik Berg-Johnsen, a Storebrand Asset Management portfóliómenedzsere (Novo-részvényes): "Az, hogy a vizsgálatot két év után leállították, noha eredetileg hároméves hosszabbítást terveztek, arra utal, hogy a szemaglutid gyakorlatilag semmilyen előnyt nem nyújt az Alzheimer előrehaladásának lassításában." Hozzátette, hogy "a vállalat mindig transzparensen kommunikálta a vizsgálat magas kockázatát. Ennek megfelelően kevés elemző számolt érdemi Alzheimer-bevétellel, így nem kell nagy előrejelzés-módosításokra számítani. Ettől függetlenül az elvesző felértékelődési potenciál jelentős volt, ami valószínűleg magyarázza a piac negatív reakcióját."
Simon Baker, a Redburn Partnerstől kifejtette: "Az árfolyam zuhanása borzalmasan túlhúzott, reflexszerű reakció, amely semmilyen fundamentális alapon nem igazolható. Ennek az eredménynek valójában nem kellett volna nagy meglepetést okoznia senkinek, és a vállalat javára szól, hogy mindig is azt mondták: ez magas kockázatú, magas hozamú lehetőség."
Henrik Hallengreen Laustsen, a Jyske Bank elemzője hasonló véleményen van: "Számomra ez árfolyam-túlreagálásnak tűni." Véleménye szerint ez érdemben semmit nem változtat a Novo Nordisk fundamentumain.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
