Váratlan döntés a NASA-tól: az űrhajósok 9 hónapig ragadtak az űrben, most drasztikusan átírják a szerződést
Váratlan döntés a NASA-tól: az űrhajósok 9 hónapig ragadtak az űrben, most drasztikusan átírják a szerződést

Portfolio
A NASA és a Boeing hatról négyre csökkenti a Starliner-program kötelező operatív küldetéseinek számát, miután évek óta csúszások, műszaki problémák és költségtúllépések kísérik a programot.

A NASA hétfői közlésében jelezte, hogy

módosítják a Starliner űrhajóra vonatkozó szerződést: a korábban tervezett hat repülésből négy marad kötelező, kettőt pedig opcionálissá minősítenek.

Az eredetileg 4,5 milliárd dollár értékű megállapodást a NASA Commercial Crew Program (Kereskedelmi Személyszállító Program) keretében ítélték oda, és hat, a tanúsítást követő operatív küldetést irányzott elő.

A Starliner-programot évek óta csúszások, műszaki problémák és költségtúllépések kísérik. A NASA közölte, hogy a következő repülés személyzet nélküli lesz; ez lesz a harmadik ilyen teszt. A 2016 óta zajló fejlesztés a Boeingnek már több mint 2 milliárd dollárjába került.

Általános sztrájk bénítja meg a népszerű európai turistacélpontot: Ryanair, easyJet járatok is érintettek

Egy álom omlott össze: az elhízás elleni csodaszer nem váltotta be a reményeket - Mutatjuk, mit gondolnak az elemzők

Új funkcióval segíti a ChatGPT a karácsonyi vásárlást

A kapszula legutóbbi, tavalyi küldetésén fellépő hajtóműrendszer-problémák miatt a bemutatkozó személyzet nagyjából kilenc hónapig a Nemzetközi Űrállomáson maradt. A NASA szerint a következő küldetés, a Starliner-1, teherszállítmányt visz a Nemzetközi Űrállomásra, és a jelenlegi tervek szerint legkorábban 2026 áprilisában indulhat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

