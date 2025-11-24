Váratlan döntés a NASA-tól: az űrhajósok 9 hónapig ragadtak az űrben, most drasztikusan átírják a szerződést

A NASA és a Boeing hatról négyre csökkenti a Starliner-program kötelező operatív küldetéseinek számát, miután évek óta csúszások, műszaki problémák és költségtúllépések kísérik a programot.

A NASA hétfői közlésében jelezte, hogy

módosítják a Starliner űrhajóra vonatkozó szerződést: a korábban tervezett hat repülésből négy marad kötelező, kettőt pedig opcionálissá minősítenek.

Az eredetileg 4,5 milliárd dollár értékű megállapodást a NASA Commercial Crew Program (Kereskedelmi Személyszállító Program) keretében ítélték oda, és hat, a tanúsítást követő operatív küldetést irányzott elő.

A Starliner-programot évek óta csúszások, műszaki problémák és költségtúllépések kísérik. A NASA közölte, hogy a következő repülés személyzet nélküli lesz; ez lesz a harmadik ilyen teszt. A 2016 óta zajló fejlesztés a Boeingnek már több mint 2 milliárd dollárjába került.

A kapszula legutóbbi, tavalyi küldetésén fellépő hajtóműrendszer-problémák miatt a bemutatkozó személyzet nagyjából kilenc hónapig a Nemzetközi Űrállomáson maradt. A NASA szerint a következő küldetés, a Starliner-1, teherszállítmányt visz a Nemzetközi Űrállomásra, és a jelenlegi tervek szerint legkorábban 2026 áprilisában indulhat.

