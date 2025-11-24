Új funkcióval segíti a ChatGPT a karácsonyi vásárlást

A vállalat hétfői blogbejegyzésében közölte, hogy a ChatGPT eddig is válaszolt vásárlási kérdésekre. Most azonban a GPT-5 mini egy olyan változatát tanították be, amely tisztázó kérdéseket tesz fel, és válaszait a cég szerint magasabb minőségű weboldalakon megjelent értékelésekre alapozza. Példaként a Redditen megosztott felhasználói tapasztalatokat említik, amelyek szerintük megbízhatóbbak lehetnek, mint a fizetett marketinganyagok vagy a termékoldalak értékelései. Hozzátették, hogy
a hivatkozott terméklinkeknél az eszköz nem részesít előnyben konkrét webhelyeket.
Az új funkció eltér a megszokott, szöveges ChatGPT-interakciótól: a felhasználók a "shopping research" gombot megnyomva adhatják meg, mit keresnek, például "találj egy kis kanapét garzonlakásba" vagy "ajándékot keresek 4 éves, rajzolni szerető unokahúgomnak".
A rendszer nem azonnal állít elő szöveges választ, hanem kvízszerűen kér be további információkat, figyelembe véve például a költségkeretet, a színpreferenciát és a kívánt méretet. Miközben a weben gyűjt adatokat, útközben 10–15 terméket javasol. A felhasználók a "ilyesmit még" vagy a "nem érdekel" gombbal finomíthatják a végső listát.
Az OpenAI az utóbbi hetekben több újítással is bővítette a ChatGPT-t a fokozódó verseny közepette: bevezette a csoportos csevegést, ingyenes verziót tett elérhetővé amerikai tanároknak, és kiadott egy beépített ChatGPT-vel működő webböngészőt.
A vásárlási területen különösen nagy a tülekedés: az OpenAI és riválisai, például a Perplexity AI, igyekeznek a fogyasztók vásárlási folyamatának részévé válni, új bevételi lehetőségeket nyitva meg.
A cég egyelőre nem kíván közvetlenül pénzt keresni a vásárláskutatásból: "szinte korlátlan használatot" biztosít minden ingyenes és fizetős felhasználónak január előtt. A megoldás abban is különbözik az online vásárlási útmutatóktól, amelyek a linkek után jutalékot kapnak és nyomon követik az eladásokat: az OpenAI szerint az eszköz az interneten található értékeléseket aggregálja, és termékoldalakra vagy értékelőoldalakra mutató linkeket idéz. A vásárlási funkció a beszélgetéseket nem osztja meg a kereskedőkkel.
A vállalat szerint az új eszköz "különösen jól" teljesít a részletgazdag kategóriákban, például az elektronika, a szépségápolás, az otthon, a kert, a konyha, a háztartási gépek és a kültéri termékek terén. Mivel a lista összeállítása perceket vehet igénybe, az egyszerűbb kérdésekre – például árak és hardverspecifikációk ellenőrzésére – továbbra is a hagyományos ChatGPT-használatot javasolják.
Az OpenAI elismeri az eszköz bizonyos korlátait: "Elég nehéz feladat volt a modellt arra tanítani, hogy kritikusan azonosítsa az objektív, nem fizetett, valós felhasználói véleményeket" – mondta Isa Fulford, az OpenAI vásárláskutatási csapatának vezetője. "Lehetetlen 100%-ban jól csinálni." "Általánosságban elmondható, hogy a Redditen megjelenő vélemények meglehetősen megbízhatóak" – tette hozzá Manuka Stratta, az eszköz fejlesztésén dolgozó OpenAI-kutató. "Ezért tanítjuk a modellt arra, hogy jobban figyeljen, és több organikus tartalmat kínáló online forrást indexeljen a fizetett marketinggel szemben."
Az OpenAI azt is javasolja, hogy a felhasználók a legpontosabb részletekért a kereskedők oldalán tájékozódjanak, mivel a blogbejegyzés szerint az új eszköz "tévedhet a termékek részleteiben", például az árak vagy a készlet elérhetősége kapcsán.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
