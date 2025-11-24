Döntött a kormányzat: ennyi amerikai veszíti el az állását idén

A Trump-kormányzat idén mintegy 317 ezer szövetségi alkalmazottat bocsát el, miközben 68 ezret is felvesz – közölte Scott Kupor, az OPM igazgatója.

ami a humánerőforrásért felelős vezető szerint magasabb szám a korábbi becsléseknél. Scott Kupor, a Személyzeti Menedzsment Hivatala (Office of Personnel Management, OPM) igazgatója közölte, hogy a szövetségi kormány 2025-ben 68 ezer új munkavállalót vett fel.

Mindkét adat meghaladja a Reutersnek az év elején adott interjúkban említett várakozásait, amikor 300 ezer távozóval és 50 ezer új belépővel számolt.

A leépítés Donald Trump elnök kampányának része a szövetségi polgári munkaerő csökkentésére, amely szerinte túlduzzasztott és nem hatékony. Második beiktatása előtt 2,4 millióan dolgoztak a szövetségi kormányzatnál.

A Kormányzati Hatékonyság Minisztériuma (Department of Government Efficiency, DOGE) Trump második ciklusának elején felügyelte a leépítéseket. Kupor hétfőn az X-en azt írta, hogy a Fehér Ház költségvetési igazgatójával, Russ Voughttal azon dolgoznak, hogy "intézményesítsék" a DOGE küldetését a szövetségi munkaerő átalakítására. A Reuters vasárnap arról számolt be, hogy a tárca nyolc hónappal mandátuma lejárta előtt feloszlott.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images