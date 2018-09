A Bálna és a volt MÁV székház átalakítására várják a hallgatók ötleteit

Dr. Takács Ernő portfolióért felelős vezérigazgató-helyettes WING Zrt., (Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK), elnök) Dr. Takács Ernő a budapesti államigazgatási főiskolán végzett igazgatásszervezőként és szakigazgatás-szervezőként, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen doktorált jogászként. A magyar ingatlanszektor elismert... Tovább »

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület által júniusban meghirdetett VI. Hallgatói Ötletbörze Pályázat iránt nagy az érdeklődés, a felsőoktatás résztvevőiből összeálló csapatok egy része már meg is kezdte az információgyűjtést. Az ötletbörzén való részvételre szeptember 30-áig lehet regisztrálni. A pályázati témák között szerepel egy panelház korszerűsítése és megújítása vagy modern panelház megtervezése; új funkciót adhatnak a Bálnának, vagy az Andrássy úti MÁV-székháznak, de új városrészt is tervezhetnek a Népszigeten."Hatalmas lehetőség a leendő ingatlanfejlesztőknek, hogy egy-egy városrész vagy meghatározó épület átalakításán keresztül megtapasztalhatják az ingatlanfejlesztés összetettségét. A pályázattal motiváljuk a jövő szakembereit, az Y-Z-generációt pedig csak az izgalmas kihívásokkal lehet az megszólítani, hogy ösztönözzük és támogassuk a szakmai fejlődésüket" - mondta el azaki beszámolt róla, hogy a tavalyi nyertesek nagyon lelkesek, mert a mentorprogram keretében részt vehetnek a Münchenben 21. alkalommal megrendezésre kerülő EXPO REAL-on, a világ legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállításán.A pályázóknak a megszokott és új eszközökkel kell megfelelő választ találni a friss kihívásokra, mint például új külsőt és funkciót adni bizonyos területek, épületek számára. A pályázat résztvevőinek mentorprogramot is indít az IFK, valamint az első három helyezettnek a díjak és a pénzjutalmak mellett szakmai fejlődési lehetőségeket is biztosít, hogy motiválják a jövő szakembereit.Pályázni október 31-éig lehet. A VI. Hallgatói Ötletbörze legjobb tervét kidolgozó csapat az "IFK Talentum 2018" díjat és a vele járó 800.000 forintos pénzjutalmat a VI. Ingatlanfejlesztés Napja alkalmából, november 20-án rendezett gálavacsorán veheti át. A második helyezett 500.000 forint, a harmadik helyezett csapat 300.000 forint pénzjutalomban részesül.A részletes pályázati kiírás az IFK honlapján található.