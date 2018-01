Ezeket a szállodákat válaszd, ha a legjobb helyen akarsz megszállni!

Neked mi a legfontosabb?

Sokat változtak az elmúlt években az utazási szokások, az olcsó repülőjegyek, az egyszerűbb foglalások, és a megbízható szálláshelyeknek köszönhetően az egyre erősebb turizmus hazánkban is megmutatkozik. Budapesten és országosan egyaránt mintegy 7 százalékkal emelkedett a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2017 novemberében, az azt megelőző év ugyanezen hónapjához képest. A szervezett utazások fénykora már lecsengett és főleg Európán belül az egyéni utazások messze többségbe kerültek, így a szállodák igyekeznek a legnépszerűbb online platformokon hirdetni a szobáikat.Mivel a fővárosban realizálódik az összes külföldivendég-éjszaka kétharmada, fontos, hogy Budapest egyre jobb lehetőségekkel várja az ideutazókat. A turizmus erősödése nem csupán a magasabb látogatószámot, de a nagyobb bevételt is magába foglalja: a kereskedelmi szálláshelyek - folyó áron számolt - összes bruttó árbevétele 16 százalékkal emelkedett 2017 őszén, a korábbi év őszéhez képest.

Mitől lesz legjobb egy hotel?

5. Hotel Parlament

A szállodáknak muszáj a jó értékelésekért versenyezniük, hiszen ez garantálja a fennmaradásukat és szerencsére, így a visszajelzések alapján az utazók is biztonságosan választhatják ki a számukra legmegfelelőbb szálláshelyet. A booking.com kereső oldalon például a szállásokat egy 10-es listán értékelhetik a vendégek az ott tartózkodást követően, a szálloda elhelyezkedése, a tisztaság, a személyzet, az étkezések, a komfortosság, a szolgáltatások, az ingyenes wifi minősége és az ár-érték arány alapján.De nem csak az utazásszervezésben változtak az igények, az egyes szolgáltatások, vagy például a wifi minősége ugyanolyan fontossá vált (ha nem fontosabbá), mint a szobák tisztasága, vagy a szálloda elhelyezkedése. Mielőtt megmutatnák, hogy a szállóvendégek értékelése alapján melyek Budapest legjobb szállodái,Megnéztük, hogy milyen magyarországi, illetve budapesti szállodákra adják a legjobb értékeléseket a vendégek. Elsőként elkészítettük a legmagasabb pontokat kapott négy-, illetve ötcsillagos budapesti hotelek listáját, majd folytatásként a következő cikkünkben egész Magyarországot is megnézzük, ugyanezen az elv alapján. Mivel rengeteg szálláshely közül lehet válogatni a fővároson belül is, így szűkítésként csak a felsőkategóriás hoteleket vettük alapul, apartmanok, apartmanhotelek, hostelek és más típusú szálláshelyek nem részei a listának.Ezek alapján az első 5 helyre olyan szállodák kerülhettek be, amelyek a látogatók pontozása alapján elérték a minimum 9-es értékelést a booking.com számítási módszerei alapján. Továbbá a vélemények száma sem volt mindegy, itt önkényesen a minimum 500 véleménnyel rendelkező hoteleket vettük bele a listába, ennyi visszajelzéssel már valóságosnak érezhetjük az értékeléseket.Bizonyára nem meglepő, hogy az első 5 legjobb értékeléseket kapott hotelek mindegyike a belvárosban van, a turisztikai látványosságok közvetlen közelében. Az ötödik helyre egy olyan négycsillagos butik hotel került, amely - ahogyan azt a neve is sejteti - az országház közvetlen közelében helyezkedik el. Mintegy 1800 értékelés alapján 9,4 pontot kapott és a legtöbb vendég a barátságos személyzetet, a nagyszerű elhelyezkedést és az ételek minőségét dicsérte.

4. Prestige Hotel Budapest

Szintén az V. kerületben elhelyezkedő négycsillagos szálloda 2400 értékelés alapján kapott ugyancsak 9,4 pontot. A vendégek a központi elhelyezkedés mellett a személyzettel, a szobák felszereltségével és a berendezéssel voltak a legelégedettebbek.

