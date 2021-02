Mit keres egy közgazdász az iskolában?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az oktatás minőségének, hatékonyságának elemzésénél nagyon jól fel lehet használni a közgazdaságtudomány eszköztárát és ismereteit - mondta Horn Dániel, a KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének Igazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. A szakértő az Elemző közgazdász videósorozatunk első évadának befejező részében arról is beszél, hogy az oktatáspolitikai döntések megalapozásához a közgazdaságtani kísérletek nagy segítséget nyújthatnak. Ezek a kutatások például választ adhatnak arra, hogy milyen következményei vannak annak, hogy a fiúk és a lányok eltérő mértékben versengő típusok, és (részben) akár a nemek közötti béregyenlőtlenségekre is. Horn Dániel szerint a közgazdaságtan a társadalom számtalan területének vizsgálatára ad megfelelő eszközöket, ezért a gazdaságtól látszólag távol eső témák elemzésében is hatékony, egyedi látásmódot nyújthat.